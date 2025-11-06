台股收紅近200點 台積電小漲收1465元

【記者趙筱文／台北報導】台股今（6）日受美股全面反彈激勵，加上旅遊觀光族群持續受惠全民普發1萬元利多，早盤開高走揚，指數開盤大漲189.38點至27,906.44點，投資情緒明顯回穩，權值股與內需題材同步獲得資金關注。

大型權值股表現方面台積電（2330）上漲10元至1,470元，鴻海（2317）漲2.5元至249.5元，台達電（2308）上揚13元暫報980元，聯發科（2454）則下跌10元以1,320元開出。

廣告 廣告

觀光旅遊族群持續火熱，受惠普發現金、線上旅展與雙11多重優惠加持，燦星旅（2719）、富野（2736）、遠雄來（2712）、寒舍（2739），易飛網（2734）持續走漲表現亮眼。

盤末大盤收27899.45點，上漲182.39點或0.65%，成交金額4991.67億元。台積電收1465元，上漲5元或0.34%；鴻海漲1元或0.4%，收248元；台達電勁揚11元或1.13%，報收978元；聯發科跌40元或3%收1290元。

美股因企業財報亮眼、經濟數據優於預期，激勵投資人風險偏好增加，四大指數全面收紅。道瓊工業指數漲225.76點或0.48%，收47,311.00點；標普500漲24.74點或0.37%，收6,796.29點；那斯達克漲151.16點或0.65%，收23,499.80點；費城半導體勁揚210.69點或3.02%，收7,190.27點。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

宋逸民喜迎58歲生日！30年前舊照出土 網友驚呆

吳念軒搶套新衣俏皮入學 Maison Kitsuné秋冬書寫自在學院風

農16雙指標案持續觀風向不開盤 「國揚鉑御」本周低調動土

