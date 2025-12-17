台股收跌11點月線得而復失 台積電跌5元
台股今天開高走低，早盤一度大漲逾200點，但尾盤隨著台積電股價翻黑，指數跟著落入平盤下。集中市場指數終場小跌11.49點，收在27525.17點，月線約27619點得而復失。成交值新台幣5070.81億元。
三大權值股全面收黑，台積電終場下跌5元或0.35%，收在1430元；鴻海跌1.5元或0.69%，收216.5元；台達電下跌11元或1.22%，收在890元。
電子權值股休息，AI周邊族群輪流表現，BBU（電池備援電力模組）今天股價走勢強勁，順達盤中攻上漲停板，終場上漲23.5元或8.36%，收在304.5元，站回300元大關；AES-KY、加百裕、新盛力也都收紅。
金控股撐盤，台新新光金終場大漲1.2元或5.99%，收在21.25元，創合併後新高，中信金、國泰金、永豐金收盤股價漲幅也都超過3%。
國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，近日科技股修正回檔，許多人歸因上周美國科技大廠甲骨文、博通公布財報或展望未符預期，但他認為像博通財報其實不錯，這波科技股回檔主要是漲多修正，市場借題發揮。
蔡明翰觀察，近日美國NASDAQ指數和費半指數從高點回檔，但是以中小型股為主的羅素2000指數卻逆勢走強，顯示出這波股市下跌並非系統性風險造成，比較像資金輪動，畢竟資金只有一套，漲多的大型科技股休息，中小型股趁機落後補漲，台股也呈現類似的情況。
（責任主編：莊儱宇）
