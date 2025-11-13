台股收跌43點守住27900關卡 台積電下跌15元報1460

【記者呂承哲／台北報導】隨著資金加速輪動，道瓊工業平均指數週三（12日）衝高上漲0.68%，連兩日創新高紀錄，4大指數僅那斯達克指數收黑，費城半導體指數受惠於AMD 大漲9%收漲1.47%，輝達震盪收紅0.33%，台積電ADR收跌0.19%。台股週四（13日）開盤一度下跌79.5點、報在27867.59點，隨後持續震盪，台積電股價下跌15元，報1460元。

截至上午11點45分，台股下跌19.09點或0.07%、暫報27928點，早盤一度上漲逾90點，盤中震盪226.43點。台積電股價下跌10元或0.68%、暫報1465元，鴻海股價上漲0.5元或0.2%、暫報251.5元，台達電股價下跌4元或0.41%、報963元，聯發科股價上漲5元或0.4%、暫報1250元。

記憶體族群方面，南亞科一度上漲逾9％，11點後漲勢收斂至翻黑，現報159.5元、下跌2.15%，華邦電下跌3.7%、旺宏跌逾5%，記憶體模組廠威剛下跌2.71%、十銓微漲0.34%，僅創見繼續維持強勢、鎖在漲停板，與記憶體封測相關的華東也直奔漲停，有DRAM晶圓代工業務的力積電則是下跌4.38%。

台股13日收盤，台股終場下跌43.53點或0.16%、報27903.56點，成交金額來到6572.26億元。台積電股價下跌15元或1.02%、報1460元，鴻海股價上漲1元或0.4%、報252元，台達電股價下跌9元或0.93%、報958元，聯發科股價平盤、報1245元。

台股12日在收27947.09點，上漲162.14點或0.58%，成交金額為5723.69億元。三大法人方面，外資賣超84.84億元，投信賣超27.51億元，自營商買超34.38億元，合計賣超77.98億元。

