台股收跌74.91點 台積電發股利收漲10元

【記者趙筱文／台北報導】台股8日早盤震盪走弱，加權指數以30,330.58點開出，開盤即下挫104.89點，主要權值股漲跌互見，市場觀望氣氛偏濃。權王台積電（2330）今日同步發放現金股利，每股配發現金5元，合計釋出資金約1,296億元，短線資金動向與是否轉進其他族群，成為盤面關注焦點。

大型權值股表現方面，台積電（2330）開盤下跌15元，暫報1660元；鴻海（2317）小跌1元至237.5元；台達電（2308）上漲5元、開在1035元；聯發科（2454）上漲5元至1495元。

廣告 廣告

盤中10時10分左右大盤翻紅至30,577.93，上漲142.46點。今發放現金股利的台積電更勁揚20元或1.19%至1695元，成交張數來到11,168張，成交金額為186.4944億元。

大盤持續震盪，至盤末以30360.55點挫跌74.91點或0.24%作收，成交金額7365.1億元。台積電上漲10元或0.59%，收1685元。鴻海跌9元或3.77%，收229.5元。台達電挫跌20元或1.94%，收1010元。聯發科下跌45元或3.02%，收1445元。

市場面來看，台股加權指數連四日創高後，7日出現明顯獲利了結壓力，外資擴大調節台積電，單日賣超高達448億元，加上隔日沖資金同步退場，指數盤中一度重挫約270點，不過低接買盤隨即進場，跌點快速收斂，盤中甚至一度僅小跌6點，終場仍由空方略占上風，下跌140點收在30,435點。成交量則明顯放大，在換手與當沖量同步攀升下，集中市場成交值衝上8,817億元新高，上市櫃合計首度突破1兆元、達1.04兆元，改寫歷史最大量。

法人分析，指數回檔幾乎由台積電一檔所致，台積電終場下跌30元至1,675元，若扣除其影響，加權指數實際仍上漲約99點，顯示資金並未撤離市場，而是轉向其他族群，當日上市公司逾6成上漲，族群表現百花齊放，超過半數台股ETF亦逆勢收紅。

美股主要指數今天多收跌，台積電（TSMC）ADR下跌8.66美元，跌幅2.64％，收盤在318.77美元。道瓊工業指數下跌466.00點或0.94%，收報48996.08點。標普500指數下挫23.89點或0.34%，收在6920.93點。那斯達克指數上漲37.11點或0.16%，收23584.28點。費城半導體指數下滑76.06點或0.99%，收7574.87點

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

壹蘋民調｜綠營初選將揭曉，2大咖爭嘉義縣長，你支持誰?

金龍海嘯烏雲罩頂 高雄去年交易量縮3成中古屋房價跌幅4.2%

首爾連線｜金宣虎演翻譯笑吐「說韓語口吃」狂NG！被高允貞倒追這樣說

