台股收跌76點 「這些被動元件股」逆勢走高

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▲台北股市今（11）日終場下跌76.08點或0.18%，收在43149.46點，成交量1.25兆元。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWNEWS今日新聞] 美股四大指數週三全數走低，其中費半指數跌逾3%，再加上台指期夜盤下跌752點，拖累台北股市今（11）日開盤下跌53.33點、來到43172.21點，開盤一度翻紅，但再度遇壓走低，一度觸及42006.39點，差點失守42000點，不過隨後跌幅收斂，終場下跌76.08點或0.18%，收在43149.46點，成交量1.25兆元。

中小型股表現相對強勁，櫃買指數開盤下跌0.23點、來到405.68點，不過尾盤有買盤挹注，終場上漲1.18點或0.29%，收在點，成交量2796.1億元。

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今日個股成交量排行榜前五名為：聯電、友達、華邦電、凱基金、群創；個股成交值排行榜前五名為：國巨*、台積電、聯發科、聯電、華邦電。

權值股漲跌互見，權王台積電今日除息，開盤下跌10元、來到2240元，不過隨後最高來到2260元，成功填息，不過隨後再度走低，終場收在平盤價2250元；聯發科開盤下跌70元、來到4085元，盤中最低來到3880元，失守4000元關卡，終場下跌70元或1.68%，收在4085元；台達電開盤下跌30元、來到2170元，終場下跌40元或1.82%，收在2160元。

PCB族群一同走低，景碩下跌逾6%，金像電下跌逾5%，南電、榮科下跌逾4%，台郡、同欣電、欣興下跌逾3%。

不過被動元件族群還是有個股逆勢走強，千如、鈞寶、金山電、日電貿、信昌電攻上漲停板，禾伸堂上漲逾8%。

此外，今日資金聚焦在非電族群，航運股表現相對強勁，慧洋-KY、台灣虎航上漲逾3%，長榮、長榮航上漲逾1%。

金融股也有買單挹注，安泰銀、富邦金上漲逾2%。

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