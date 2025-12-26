台股收28,556點寫新高 台積電領漲、電纜熱

▲台股今收在28556.02點，終場漲184.04點，同樣寫下收盤新高價；成交量4318億元。

[NOWnews今日新聞] 在經歷行憲紀念日休市後，台股重拾動能，盤中一度上漲逾218點，達28590點，寫下盤中歷史新價位，收在28556.02點，終場漲184.04點，同樣寫下收盤新高價；成交量4318億元。

大盤走揚，中小型股同步走高，櫃買指數收盤上漲1.75點，收271.5點，則登近期新高。

權值股多數走高，權王台積電上漲15元、收1515元；鴻海上漲1.5元、收225.5元；台達電上漲1元、收956元；聯發科上漲5元、報1385元。日月光投控上漲6元、報240.5元。國泰金下跌1.1元，收74.8元；富邦金下跌1元，報97元。台光電跌50元，收1640元。

今日成交量前十名分別為：力積電、華邦電、台新新光金、華新、富喬、群創、旺宏 、玉山金、南亞科、第一金。後續為元大台灣50、台玻等。

PCB玻纖布廠族群熱絡，富喬上漲1.3元，收92.6元；台玻漲0.2元，收35.1元。建榮則上漲2.4元，收67.1元。另，記憶體族群面臨三星傳延後DDR4停產資訊，南亞科股價大幅震動，收平盤189元；華邦電開高走低，下跌0.4元，收76.5元。威剛同樣開高後下殺，下跌2元，收221.5元。力積電同樣下挫0.35元，收40.05元。

銅價走揚，線纜業產品市場傳將跟著上漲，今日電纜類股表現搶眼，華新、華榮都漲逾半根分別收33.45元、39.5元；大亞、中電、億泰也漲逾2%，大亞收38.85元、中電收13.2元、億泰收29.05元；第一銅也亮燈漲停，收49.5元。

印刷電路板（PCB）相關，凱崴攻上漲停，收46.5元；金像電上漲29元，收697元；華通一度衝破百元價位，但隨後翻黑，暫時回到平盤收98.8元。

