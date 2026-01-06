台股收30,576點又創盤中、收盤新高 台積電創1705新天價

【記者許麗珍／台北報導】繼昨天台股大漲755.23點，收在30105.04點並創下史上新高之後，台股今開低走高，開盤雖小跌但隨即翻紅上漲，午盤漲幅加大並打破昨創下的盤中最高紀錄30,339.32 點，終場大漲471.26點或1.57%，收在30,576.30點再創收盤新高紀錄，成交金額高達7335.47億元。權值股台積電早盤小跌5元後，隨即上漲，午盤上漲15元，終場則大漲35元收1705元再創新高。

美股4大指數走揚，道瓊再創新高，道瓊工業指數勁揚594.79點或1.23%；標準普爾500指數上漲43.58點或0.64%；那斯達克指數揚升160.19點或0.69%；費城半導體指數攀漲78.98點或1.07%。台積電美國存託憑證（ADR）今天續漲，但漲幅縮小至0.83%，收在322.25美元。

台積電5日盤中大漲110元，寫下1695元的新紀錄，並領軍聯發科、記憶體族群及高價股衝鋒，帶動台股衝上3萬點，盤中攻至30339.32點；終場加權指數收30105.04點，大漲755.23點，收盤創史上新高，首次站穩3萬點關卡。

法人指出，台股5日首次站上3萬點，創下多項新紀錄，顯示市場對元月展望樂觀，並正向看待台積電15日將舉辦的法人說明會行情，不過美股期貨因委內瑞拉政局劇變呈現拉鋸，市場也對美國聯準會（Fed）降息預期再起，評估短線外資和投信仍偏多布局，提防回檔訊號。

