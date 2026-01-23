台股改寫新高3萬2042點！股王信驊觸及9175天價 法人這樣看

台股看回不回，今天持續上攻，一度突破3萬2000點，最高來到32042點歷史新高，終場收在3萬1961點，上漲215點，漲幅0.68%，同樣改寫收盤歷史新高，成交金額7959億元。 台股週線連5紅，週漲1.76%，平均日均量8262.81億元。

雖然台股強勢，但本週三大法人全數站在賣方，為去年11月24日當週以來首見，外資賣超338.6億元，投信連續第5週賣超420.95億元，自營商則是中斷連9買的態勢，轉為減持台股120.63億元，三大法人合計賣超880.18億元。

值得一提的是，股王信驊今天盤中再創台股新紀錄9175元，每張市價高達917萬5千元。

展望後市， PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，受惠於AI科技權值股龍頭股法說釋出好消息，以及美台協議等利多輪番推升，台股開年以來大漲近3000點，不到一個月大漲超過一成，伴隨量能同步放大，強勢族群輪漲，帶動多頭行情強勢上攻，馬年紅包行情暢旺。

郭明玉指出，整體而言，2026開年以來的這波多頭走勢未見轉折跡象，惟須留意隨融資餘額創新高且短線大漲後，加權指數短線可能出現高檔震盪，下檔支撐觀察10日均線。

針對近期熱門族群表現，郭明玉分析，記憶體產業在歷經長時間的庫存調整與價格修正後，已逐步邁入結構性改善階段，隨著AI伺服器、高效能運算(HPC)需求成長，對高頻寬記憶體(HBM)與先進DRAM、NAND的需求明顯提升，記憶體不再僅是傳統景氣循環產業，而是逐步與先進製程形成互補關係，若晶圓龍頭大廠先進製程投資持續擴大，勢必同步帶動高階記憶體需求，兩大族群連動性將成為左右 2026 年大盤表現的核心關鍵。

至於下週觀察重點，郭明玉表示，全球持續聚焦FOMC利率決策會議以及美國超級財報週，目前市場預期利率將維持不變，另外，重量級科技龍頭包括艾司摩爾、IBM、微軟、Meta、特斯拉、蘋果等也將陸續公布財報，屆時除了財報數據外，這些龍頭公司的市場展望也將成為產業前景的重要風向球，持續牽動台廠供應鏈投資情緒與股價表現。

不過，近期台股行情猶如雲霄飛車，21日重挫逾500點，隔(22)日盤中強彈超過600點，今天又反彈215點，極大的波動幅度使個股選擇難度倍增，對此，國泰投信指出，「定期定額」始終是散戶應對震盪的最佳理財心法，以國泰台灣高股息基金不配息A級別為例，5年定期定額報酬率118.23%，若投資人自2020年底持續布局至2025年(2020/12/31-2025/12/31)，每月在月底投入1萬元，累計60萬元本金將成長至130萬9380元，實質獲利達70萬9380元。

歷史數據證明，主動型基金的選股優勢結合定期定額的成本平滑效果，結合紀律投資，不僅能穿越牛熊市，更能有機會真正實現資產翻倍的理財目標。

國泰台灣高股息基金淨值從成立時的10元(2020/7/10)，一路攀升至47.84元(截至2026/1/22)。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，儘管2025年台股漲勢驚人，並在2026年正式昂首跨越3萬點大關，但觀察市場結構可以發現，漲勢高度集中於特定科技龍頭與AI供應鏈，在這種結構性失衡的行情中，投資難度大幅增加，僅靠大盤指數難以全面捕捉超額報酬，這也正是專業團隊發揮主動選股優勢的最佳時機，投資人無須擔心面臨「選股怕追高、不選怕落後」的兩難，透過主動型基金專業團隊的深度研究，能更精準挑選出具超額報酬潛力的標的。

檢視台股主動式ETF，有6檔今天收盤價都創新高，總計逾44萬2157位受益人帳面都賺錢。

以本周績效表現來看，主動統一台股增長(00981A)上漲3.8％居冠，其餘像是主動群益科技創新(00992A) 、主動復華未來50(00991A)、主動第一金台股優(00994A)，漲幅都超過3％。

主動中信台灣卓越(00995A)則因剛上市不到一週，因此不列入統計。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股是投資人最熟悉的市場，因此在投資組合上不可偏廢，今年來，台股延續強勁的多頭走勢，並數次刷新歷史新高紀錄，突破了市場原先預期的3萬點重要關卡，儘管過程中，電子股曾一度漲勢暫歇，但低基期族群也為股市帶來支撐。

群益投信台股ETF研究團隊表示，後市來看，在資金輪動快速下，台股於創新高後或可面臨獲利調節壓力，也更加突顯靈活選股、彈性調整部位的重要性，主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，建議投資人不妨運用主動式台股ETF來掌握行情。

主動群益科技創新(00992A)ETF經理人陳朝政指出，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，因此科技類股必須納入投資標配。

陳朝政建議，操作策略以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器等規格升級族群為核心持股，同時留意降息循環下資金輪動機會，逐步布局低基期循環股；非AI產業則以軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群為優先，以分散風險並兼顧穩健收益。

