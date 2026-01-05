台股攻上3萬點創新高！狂漲逾8百點 分析師：有望漲到台積電法說會

台股首次攻上3萬點！多頭今天強力攻擊，盤中大漲871點，攻上30221點的歷史新高，是史上單日盤中第4大漲點，漲幅2.97％。截至發稿為止，仍上漲超過8百點，守在3萬1百點之上。成交量也激盪超過4千億元的大量。

台積電今天盤中也改寫歷史新天價1685元，大漲100元，漲幅6.3％，成為推升台股的最大推手。

日韓股市今天也有大漲演出，截至發稿為止，漲幅都超過2％。

摩爾投顧分析師林漢偉說，台積電領漲，加上外資資金歸隊，是今天台股大漲的原因，行情應該可漲到台積電法說會（1月15日），但是成交量開始過大，就代表震盪加劇。

林漢偉說，資金可能會集中在大型權值股，與少數強勢電子題材股，投資人如果怕錯過行情，應該提高市值型ETF比重，部分資金搭配操作主流強勢股，如記憶體、PCB、矽光子、IC設計等。

林漢偉指出，如果手上有前述的強勢族群，可觀察是否守住5日線支撐，如果跌破就停利；至於市值型ETF可以續抱；如果套牢的股票，可趁大盤創高時，開始汰弱留強。

「台股的單日歷史成交天量7828.25億，在2021年5月12日出現，今天預計會再創新天量，如果明後天成交量還是7000億元以上，就是警訊，另外就是看國際股市與外資籌碼！」林漢偉提供行情反轉的參考訊號。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，AI競賽進入白熱化階段，除了比技術，更比資本實力，無論是技術研發、基礎建設或是跨域布局，動輒都是千億美元以上的資本支出。唯有兼具資本與技術實力的科技巨頭，以及擁有世界級研發能力的技術領導者，才能夠在這場高門檻的AI全球賽局中持續突圍。

大華銀投信今天開始募集(009815) 大華美國MAG7+，是台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF，也將選股範圍擴大至ADR，納入台積電ADR等非美企業為成分股，一次網羅包含科技七巨頭在內的30檔全球頂尖科企業，IPO發行價僅10元，投資人只要1萬元就能參加。

凱基台灣AI50(00952)ETF研究團隊表示，挾著AI產業的威力，2026年的台股將持續由AI族群領軍；有鑑台股不斷創高，2026年的台股波動將升高，資金輪動相較2025年將更為快速，AI應用擴散可望激勵下一波成長空間，除了聚焦龍頭大廠，具備訂單能見度的中小型AI族群，也有輪動表現機會，能完整掌握台股上中下游AI供應鏈獲利契機的ETF，將是投資人參與台股AI紅利的好選項。

綜觀台股ETF當中，主要AI相關ETF，2025年不僅大多繳出雙位數報酬，連配息水準也頗有看頭。月配息ETF中，又以凱基台灣AI50(00952)霸氣配息，配息水準比前次成長66.7%，成為配息與股價同步成長的AI ETF指標之一。

法人指出，凱基00952最新一次配息調升到每股配發0.05元，應該與最近一次的成分股更換有關，重新納入台積電，得以受惠台積電股價頻創新高，另外，最近一次換股也新納入多檔AI熱門個股，包括散熱模組指標大廠奇鋐、IP大廠創意、CCL大廠台燿，而這幾檔AI熱門股近半年報酬率都有90%～142%的顯著漲幅。

