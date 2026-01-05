台股攻上3萬點創新高！狂漲逾8百點 分析師：有望漲到台積電法說會
台股首次攻上3萬點！多頭今天強力攻擊，盤中大漲871點，攻上30221點的歷史新高，是史上單日盤中第4大漲點，漲幅2.97％。截至發稿為止，仍上漲超過8百點，守在3萬1百點之上。成交量也激盪超過4千億元的大量。
台積電今天盤中也改寫歷史新天價1685元，大漲100元，漲幅6.3％，成為推升台股的最大推手。
日韓股市今天也有大漲演出，截至發稿為止，漲幅都超過2％。
摩爾投顧分析師林漢偉說，台積電領漲，加上外資資金歸隊，是今天台股大漲的原因，行情應該可漲到台積電法說會（1月15日），但是成交量開始過大，就代表震盪加劇。
林漢偉說，資金可能會集中在大型權值股，與少數強勢電子題材股，投資人如果怕錯過行情，應該提高市值型ETF比重，部分資金搭配操作主流強勢股，如記憶體、PCB、矽光子、IC設計等。
林漢偉指出，如果手上有前述的強勢族群，可觀察是否守住5日線支撐，如果跌破就停利；至於市值型ETF可以續抱；如果套牢的股票，可趁大盤創高時，開始汰弱留強。
「台股的單日歷史成交天量7828.25億，在2021年5月12日出現，今天預計會再創新天量，如果明後天成交量還是7000億元以上，就是警訊，另外就是看國際股市與外資籌碼！」林漢偉提供行情反轉的參考訊號。
大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，AI競賽進入白熱化階段，除了比技術，更比資本實力，無論是技術研發、基礎建設或是跨域布局，動輒都是千億美元以上的資本支出。唯有兼具資本與技術實力的科技巨頭，以及擁有世界級研發能力的技術領導者，才能夠在這場高門檻的AI全球賽局中持續突圍。
大華銀投信今天開始募集(009815) 大華美國MAG7+，是台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF，也將選股範圍擴大至ADR，納入台積電ADR等非美企業為成分股，一次網羅包含科技七巨頭在內的30檔全球頂尖科企業，IPO發行價僅10元，投資人只要1萬元就能參加。
凱基台灣AI50(00952)ETF研究團隊表示，挾著AI產業的威力，2026年的台股將持續由AI族群領軍；有鑑台股不斷創高，2026年的台股波動將升高，資金輪動相較2025年將更為快速，AI應用擴散可望激勵下一波成長空間，除了聚焦龍頭大廠，具備訂單能見度的中小型AI族群，也有輪動表現機會，能完整掌握台股上中下游AI供應鏈獲利契機的ETF，將是投資人參與台股AI紅利的好選項。
綜觀台股ETF當中，主要AI相關ETF，2025年不僅大多繳出雙位數報酬，連配息水準也頗有看頭。月配息ETF中，又以凱基台灣AI50(00952)霸氣配息，配息水準比前次成長66.7%，成為配息與股價同步成長的AI ETF指標之一。
法人指出，凱基00952最新一次配息調升到每股配發0.05元，應該與最近一次的成分股更換有關，重新納入台積電，得以受惠台積電股價頻創新高，另外，最近一次換股也新納入多檔AI熱門個股，包括散熱模組指標大廠奇鋐、IP大廠創意、CCL大廠台燿，而這幾檔AI熱門股近半年報酬率都有90%～142%的顯著漲幅。
更多品觀點報導
凱基金控集團2026年徵才逾4500人 AI與財富管理成主軸
國泰4檔海外ETF元月除息！00830狂配9元創新高 經理人這樣說
其他人也在看
輝達訂單飆破5000億美元！「這合作台廠」目標價上看400元 專家：台股靠AI再旺10年
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤近日持續創高，加權指數2日收在29349.81點，距離3萬大關十分接近，而投資專家孫慶龍最近就在節目《小資理財藍圖》...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 15
最新預測震撼彈不藏了！高盛點名鴻海、緯穎「5檔」可續抱 這ODM大廠該脫手了？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導高盛證券最新針對台灣ODM與品牌廠未來三個月表現提出觀察，認為即使產業步入傳統淡季、季節性需求轉弱，但AI基礎建設投資持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
記憶體缺貨苦主喊漲價！外資出清這檔「電腦品牌」大廠捲走16億元 再倒貨南亞4萬張提款25億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（12/29～01/02）加權指數上漲793.79點，以29349.81點作收，漲幅2.78%，創下歷史紀錄。據證交所盤後公布籌碼動向，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
外資狂喊「華邦電、力積電目標價再翻天」！台積電創天價後資金急轉彎？記憶體族群全面暴走
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在上周五（2日）以氣勢如虹之姿迎接開紅盤，加權指數終場大漲386.21點，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高。權王台積...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
開春2天！台股史詩級狂漲989點站上3萬 挑戰史上第2大漲點紀錄
2026年開春第2個交易日，台股今（5）早狂飆989點，挑戰史上第2大漲點紀錄，盤中正式突破3萬點大關，改寫台股新里程碑紀錄，市值一天內暴衝了3.2兆元，來到98.8兆元水準。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 7
中信台灣卓越ETF 1月5日募集 美經濟數據登場 牽動Fed降息預期與台股走向 新年配息潮來襲 ｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦中信台灣卓越ETF 1月5日募集，採MVP策略挑選台股；美經濟數據登場，牽動Fed降息預期與台股走向；以及新年配息潮來襲，半導體ETF年化配息率居冠！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 5
年漲幅飆近560%！「這記憶體」持續創高上看300元 DDR4首季傳大漲五成強力推升
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群近期漲勢凌厲，多檔概念股包含威剛（3260）、十銓（4967），凌航（3135）、群聯（3135）近日價格均寫歷史新...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
準到發毛！華爾街「神預測」去年全命中 神人再開金口再點3趨勢
回顧剛剛過去的2025年，全球投資市場上演了一場驚心動魄的財富重分配。標普500指數頂著壓力大漲17%，黃金價格更是狂飆超過60%，讓無數看空的分析師跌破眼鏡。然而，在一片混亂的預測聲浪中，仍有幾位「神準預言家」精準抓到了市場脈動。隨著步入充滿變數的2026年，這些頂尖策略師再度釋出最新的「致富指南」，面對川普關稅、聯準會降息及AI泡沫論等雜音，他們一致認為：機會依然在，但玩法變了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台股盤中上攻30221點新高 台積電勁揚100元創1685元新天價
台積電美國存託憑證（ADR）2日上漲15.72美元，漲幅達5.17%，創收盤新高。台積電今天（5日）在台股現貨市場最高觸1685元再創新天價，加上聯發科、台達電、記憶體族群助攻，加權指數在上午9時38分攻上3萬點，盤中最高30221.6點，大漲871.79點，續創台股歷史新高。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 198
【Yahoo早盤】台股大漲逾800點正式突破3萬點大關！分析師呂漢威：量能恐破兆元
美股費城半導體指數勁揚4%，激勵台股今（5）日加權指數上漲429.89點、以29,779.7點開出，在權王台積電（2330）帶頭衝鋒、股價跳空至1,685元新天價之下，盤中指數大漲超過800點，最高來到30,221.60點、再寫歷史新高。資深證券分析師呂漢威表示，推估今日成交量能落在9,000億元至1兆元區間，「相當驚人」。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 15
去年飆股竟是這族群 它近一季績效暴衝逾2成！
新年新氣象，回顧 2025 年表現最亮眼的飆股，幾乎由 PCB 與記憶體等熱門題材橫掃。其中如南亞科（2408）、尖點（8021）、華邦電（2344）、金居（8358）等個股，均在下半年利多推升下，股價於短期內實現倍數成長，激勵相關成份股布局比重高的台股ETF股價勁揚。近1月績效前四強之台股ETF皆大漲逾4%，其中00947是唯一近一月大漲逾6%、近一季大漲逾2成之台股ETF，榮登績效雙冠王。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
OpenAI訂單傳鴻海搶下 立訊澄清
大陸精密製造代工龍頭立訊精密去年才喜獲OpenAI首款AI硬體產品訂單，近日傳出後者為降低地緣政治生產風險，讓鴻海成功截胡。對此立訊精密3日晚間緊急澄清，表示其核心業務推進有序，按計畫正常開展，不存在影響正常經營與發展的異常情況，並強調該公司全球化布局可為不同客戶提供穩定且靈活的供貨。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 2
台積電目標價喊上2400元 外資曝「關鍵分水嶺」：產能爆炸性成長
晶圓代工龍頭台積電（TSMC）將…民報 ・ 1 天前 ・ 10
台積電市值衝全球第6「贏過Meta」 投資達人喊「送分題」：買0050不如買台積電
台積電（2330）股價和美國存託憑證ADR接連創下新高，台積電ADR於2日開紅盤日大漲5.7％，市值衝到1.657兆美元，躍居全球第6位。陳重銘也在臉書發文喊，台積電市值改寫自身最高紀錄，超越博通與臉書Meta市值，成為除輝達外，全球第2高市值的半導體產業公司。陳重銘也說，買0050不如直接買台積電，根本是送分題。太報 ・ 17 小時前 ・ 7
台股要衝了！飛越「3萬點大關」時間曝 4大利多噴發
美國科技股開年強勢上攻，帶動2日台積電ADR大漲5.17％，收319.61美元，改寫歷史新高，溢價達26.69％，換算新台幣已站上2,000元關卡。法人表示，台股在四大利多加持下，本周有望挑戰3萬點大關，而台積電法說會前行情仍值得期待。預料在AI題材領軍，搭配金融、航運等傳產類股輪動助攻之下，可望帶動台股首季上探31,000點。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
台股創歷史新高 外資點讚這5檔
台股不僅2025年亮麗封關，2026年第一個交易日再度繳出亮眼成績，指數於盤中刷新歷史新高紀錄，來到29363.43點，終場收在29349.81點，上漲386.21點，漲幅1.33%；本週台股大漲793.79點，週線連2紅，漲幅2.78%，平均日均量5388.51億元。法人動向上，外資與自營商連袂買超台股，外資單週回補254.81億元，連2週站在買方，自營商買超169.02億元，已連續6週回補台股，僅有投信法人連續2週調節124.8億元，三大法人本週合計買超299.04億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
金居處置結束 4法人喊買
銅箔製造商金居（8358）處置於2025年底結束，2026年首個交易日出關旋即強漲近半根停板，收盤290元創高，凸顯市場資金青睞度居高不下。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
威剛、十銓11月自結獲利 年增破1000%
[NOWnews今日新聞]記憶體市況轉熱，威剛與十銓公布2025年11月自結獲利，年增率都超過10倍。十銓2025年11月稅後純益3.14億元、年增1012%，單月EPS3.7元；威剛11月稅後純益1...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 2
個股／燒燙燙高盛報告 台積電最新目標價曝
高盛證券發布最新研究報告，重申對台灣積體電路製造股份有限公司（台積電，2330.TW）「買入」評級，並將12個月目標價由原先水準大幅調升至新台幣2,330元，較當前股價（1,585元，截至2026年1月2日收盤）潛在漲幅達47%。報告指出，人工智慧（AI）將成為台積電未來數年成長的主要支柱，預期公司將在2026與2027年維持強勁營收成長動能。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
法人悄登船…航運龍頭破浪出
隨農曆年前貨運小旺季啟動，航運龍頭長榮、陽明再成市場焦點。AI族群領軍衝刺的同時，航運股以穩健的獲利與極具吸引力的高現金殖利率，再吸引外資與投信聯手卡位，資金版圖出現新變化，不僅主動式ETF將其列入配置範圍，多檔高股息ETF也在資金淨流入與成分股權重調整的助攻下，成另一股資金推手。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話