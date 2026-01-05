台股攻上3萬點外傳國安基金賣股 阮清華：尊重市場 退場前不賣股

台股今天攻上3萬點大關，再創歷史新高，台積電也創新天價。外界關注國安基金態度，財政部次長暨國安基金執行祕書阮清華今天表示，目前AI、高速運算熱潮，台灣產業發展未來蠻好。另外，市場傳聞國安基金似乎賣股，阮清華澄清，國安基金尊重市場，不會壓抑台股，即便要退場，也會觀察市場狀況，至於退場時間由委員會決議。

財政部次長阮清華（圖）5日列席立法院財政委員會就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備詢。（中央社）

2026年才剛揭開序幕，台股強勢開場，今天大漲逾800點，盤中一度站上30200點，再創歷史新高，台積電也創新天價。

國民黨立委羅明才關切台股是否能夠站穩3萬點，阮清華表示，股市很難預估，但目前AI、高速運算熱潮，台灣站在對的一方，產業發展未來蠻好。

民進黨立委李坤城提醒，他樂見台股3萬點，但這當中台積電貢獻很大，要注意產業健康議題，避免只是「一個人的武林」。

阮清華說，以前覺得3萬點好像很難發生，今天就發生了，這次台股衝破3萬點的原因，關鍵產業發揮重大作用，台積電確實貢獻很大。

阮清華接著指出，政府希望產業平衡，現在有點出現產業兩極化的味道，期盼透過跨部會共同努力，協助相對傳統的產業升級。

羅明才指出，市場傳聞國安基金似乎有賣股，讓台股不要漲太多。阮清華表示，國安基金尊重市場機制，不會壓台股，且今天台股已經漲逾3萬點；此外，國安基金在退場前沒有賣，即便要退場，也不會1、2天賣掉，會觀察市場狀況。

羅明才追問國安基金何時退場，阮清華回應，退場時間由委員會決議。