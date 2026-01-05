台股攻上3萬點歷史新高 他反串：青鳥崩潰了、賴清德下台！

記者李鴻典／台北報導

美國總統川普下令打擊委內瑞拉，資深媒體人周玉蔻說，抱中國大腿的委內瑞拉總統馬杜洛被川普活捉到美國接受司法審判，台股今（5）天開盤漲翻天一度超過600點！台灣人的慶祝行情太瘋了⋯⋯市場真的會說話耶！

鬼才阿水也反諷寫下，「慟！台股崩至三萬點」。（圖／翻攝自鬼才阿水臉書）

網紅鬼才阿水也反諷寫下，「慟！台股崩至三萬點」；他反串表示，邪惡的萬惡美國，展開委內瑞拉的逮捕計畫後，台股不只被嚇到崩至三萬點，中國恐成為最大贏家，不只從昨天不再派出任何軍機繞台，更是發表強烈抗議，要求美國不得介入其他國家事務！

廣告 廣告

鬼才阿水說，難怪最近越來越多人跑來跟他說有閒錢，要資產配置一部分在加密貨幣上，原來是台股股市的原因。

補教名師呂捷同樣說，台積電領漲，台股破三萬！老美對委內瑞拉動手，昨天河道上「擔憂」了一整天的「台灣小心了！美國行、中國也行！」似乎......他嘲諷，不管啦！中國贏麻了！結論: 「淦！挑釁、綠共、獨裁、32:0、笑死、青鳥崩潰了、賴清德下台！」

衛生福利部政務次長王必勝也表示，當大家還在討論美國出兵和國際法，我們的股市已經衝破3萬點，沒想到會這麼快見證到這個歷史時刻。

王必勝表示，當大家還在討論美國出兵和國際法，我們的股市已經衝破3萬點。（圖／翻攝自王必勝臉書）

王必勝還說，世間的事要運行必須要有規則，於是產生了很多框架，但這些規則並非恆常不變的，框架也會被打破。很多人會為了自己奉行的信念而遵守規則，即使會妨害自己的利益；但有些人不會，普丁就不會，川普也不會。很多事如果把時間軸拉遠一點來看，現在的硬道理，也許只是時代洪流的一個插曲。

我們正處在變動的時期，科技發展、國際局勢、經濟結構...都在劇烈的變化。就拿我們自己的國會來說，也都已打破了過去的規則和框架。面對這樣的情勢，是要把事情拉回過去的框架，還是創造新的局面，考驗的是智慧和能力。

更多三立新聞網報導

籲總統賴清德彎下身段 黃暐瀚6建議：才會真的對藍白立委造成壓力

刻意或自然？媒體人：民眾黨2026地方佈局剛好「太陽等距」！

馬杜洛上銬還比讚 他笑：高度懷疑攝影師是台灣人「搭專機讚不讚？」

馬杜洛遭「斬首式逮捕」 川普下重手、中國多年布局這事一夕成空？

