台股攻上3萬點 謝金河提醒「兩件事不能做」：別再唱衰台積電





台股加權指數近期氣勢強勁，繼突破3萬點關卡後，市場信心升溫。5日指數強勢站上3萬大關，6日盤中最高一度攀抵30,227.37點，今（7日）雖開低震盪，但仍穩守3萬點之上，市場持續關注後續行情與布局策略。對此，財信傳媒董事長謝金河6日在粉專上發文提醒，投資人面對2026年布局，有兩件事絕對不能做。

謝金河表示，近期與投資圈友人討論時指出，先探投資週刊總主筆黃啓乙表示今年有兩樣事不能做，包括：「不能唱衰台積電」與「不要預測川普不敢做什麼事」，是投資人當前最重要的兩項心法。謝金河直言，自2020年以來，外界對台積電的負面論述從未停歇，包括批評赴美投資將導致股價崩跌，甚至有人預言台積電將走向日本的東芝（Toshiba）命運，但事實證明，台積電不僅未被擊倒，反而在全球半導體競局中持續壯大，近來股價更推升台股站上歷史新高。

謝金河指出，過去因國際政治風險與外資疑慮，台積電股價長期相對美國ADR存在折價，但近期情勢轉變，市場信心回流，台積電強勢攀升至1700元，對推動台股突破3萬點具關鍵意義。

此外，他也談到美國總統川普近期對國際局勢的強勢作為，包括直接拘捕委內瑞拉總統馬杜羅，引發國際震撼。他認為，川普雖是非典型政治人物，和過去的官僚主義作風完全不一樣，但往往言出必行，並透過地緣政治操作牽動能源、市場與國際秩序，可能影響全球經濟環境與資本市場走向。

他寫道：「回顧25年元月迄今，川普收割中東國家，沙烏地阿拉伯，卡達，阿拉伯聯合大公國都收縮。接下來，以色列打擊葉門胡塞武裝組織，殲滅黎巴嫩真主黨，川普又幫忙轟炸伊朗核基地。這次公開介入宏都拉斯大選，現在活抓馬杜羅，接下來是哥倫比亞，古巴，這些動作都在斷中國一帶一路的後路。」

他認為川普下一步很可能是俄烏戰爭的落幕，把油價打到40美元以下，「油大跌，川普才會有較大的降息空間。」謝金河引用台新新光金控首席經濟學家李鎭宇的話「和流氓講道理，他跟你耍流氓，跟流氓耍流氓，他跟你講道理！」並大讚他是少數讀懂川普的人！

謝金河總結，台灣投資人更應冷靜面對國際局勢變化，不必過度唱衰關鍵產業，掌握趨勢，才能在台股新里程碑下抓住機會。

