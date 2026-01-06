台股攻克30500點！AI浪潮引爆數位轉型 資策會揭台灣4大產業投資方向變了

雖有華爾街股市周一全面收高、道瓊工業指數創下歷史新高的激勵，但台股早盤卻面臨創高後獲利了結壓力，甫開盤就下跌逾170點跌破3萬大關，但在CES（消費電子展）全球科技巨頭連番開講的利多簇擁下，台積電（2330）領軍AI族群奮力反撲，終場大漲471.26點，收在30576.30點，再度改寫台股歷史新高紀錄。

CES巨頭開講激勵 科技權值股扮衝鋒軍

今日市場焦點全在拉斯維加斯登場的CES大展。隨著輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、英特爾（Intel）執行長陳立武及AMD執行長蘇姿丰相繼發表主題演講，全球對AI算力與應用滲透的預期推升至最高點。

這股熱潮直接反映在台北股市，護國神山台積電終場以1,705元新天價作收，大漲35元；台達電（2308）亦展現強勁動能，上漲40元收在1,050元；日月光投控（3711）與鴻海（2317）亦分別收紅。儘管聯發科（2454）小跌10元，但在面板、記憶體與AI伺服器族群全面轉強下，市場信心依舊爆棚，單日成交量爆出7,335.48億元的巨量。

資策會MIC：2026年資本支出結構將由「設備」轉向「應用」

在資本市場對AI瘋狂追逐之際，資策會產業情報研究所（MIC）今日同步發布了2025年臺灣4大產業：「金融、批發零售、營建、傳統製造」的科技投資調查，解析企業真實的數位布局動向。

資策會MIC指出，台灣產業的數位投資正呈現「上雲、AI、資安」三軸並進的態勢，但2024至2026年的投資結構正在發生根本性的位移。產業分析師鄭雅云指出，「台灣4大產業的資訊支出正從早期的硬體設備採購，轉向軟體應用開發；從基礎建置轉向營運優化。」

調查數據顯示，金融業作為數位轉型的領頭羊，2025年投資金額成長4.5%，預估2026年將進一步擴大至7.1%。其中，軟體支出年成長率高達10.3%，反映出AI、資料治理與自動化應用正帶動企業強化系統與平台投資。鄭雅云分析，金融業已邁入「深化應用」階段，投資重點在於流程優化與法遵治理，而非單純的硬體布建 。

AI導入率由金融與營建領先 傳統產業加速趕工

針對市場最關注的AI應用，資策會MIC指出，2025年整體產業AI導入率約25%，並以金融業（41.8%）與營建業（36.7%）最高。值得注意的是，原本導入較慢的傳統製造業與批發零售業正在「急起直追」，其2025年AI支出成長率分別高達59.9%與44%。

然而，產業面臨的技術缺口依然嚴峻。鄭雅云提醒，「目前各產業的AI導入皆高度依賴外部供應商，傳統製造業甚至有高達9成為委外辦理。」這顯示出企業在技術自主與人才儲備上仍存在明顯缺口。

資安與雲端需求隨AI擴張 2026年雲端滲透率將達75.8%

隨著AI應用的擴張，企業資安意識也同步覺醒。2025年資安支出成長以金融業的26.7%最高，傳統製造業與營建業也分別有18.6%與10.1%的雙位數成長。金融業在資安人力配置上最為完整，高達87.5%為專責人員，且無資訊人員兼任情況。

此外，雲端化已成為企業標準配備。預期2026年四大產業的雲端滲透率將提升至75.8%，且多雲與混合雲架構快速興起。調查發現，67%的企業重視異質環境整合，56%則聚焦於雲端資源與成本管理，顯示企業雲端策略已從「如何上雲」轉向「如何治理與優化」的成熟期。

總結來看，今日台股的再創新高不僅是資金層面的推動，更反映了企業端對於AI、雲端與資安等實質數位轉型的投資正進入「應用深化期」。

