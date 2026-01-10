台股攻勢再起1／投信喊三利多後勁足 3萬點只是起點
隨著AI投資動能延續、企業獲利持續成長，加上資金環境相對有利，台股2026年多頭格局仍在，各家投顧最新展望皆預估指數「3萬」僅是起點，後續仍有高點可期，仍須留意高檔震盪與選股難度也將同步升高。
根據彭博（Bloomberg）預測，2026年台灣經濟成長動能呈現「先蹲後跳」走勢。從季度表現觀察，實質GDP年增率在上半年相對疲弱，首季約1.4%、第2季進一步放緩至0.5%，反映景氣復甦步調不一、外需動能仍受干擾。
不過，下半年隨著基期效應淡化、出口與投資動能回溫，經濟成長明顯回升，第3季年增率上看3.0%，第4季更攀升至3.7%，全年成長力道集中於下半年釋放。
物價方面，通膨走勢相對溫和。2026年CPI年增率預估介於1.5%至1.7%之間，首季約1.5%，第2季起維持在1.7%的相對穩定水準，顯示內需物價壓力可控，尚未出現明顯通膨升溫跡象。因此在通膨穩定、下半年成長動能轉強的支撐下，2026年台灣經濟可望逐步走出上半年低谷，呈現穩中向上的復甦格局。
值得注意的是，2025年台股盤勢在高檔頻創新局下，盤中高點屢屢改寫紀錄，全年前十大盤中高點多集中於第4季，顯示資金在年底行情中持續推升指數表現。其中，最高盤中點位出現在12月31封關日，加權指數盤中一度衝上29,009點，收盤仍守在28,963點，上漲256點，本益比約22.7倍，為全年盤中高點之最。
觀察前十大盤中高點分布，12月占據多數席次，包括12月29日盤中高見28,841點、30日28,833點，以及12月26日的28,590點，反映年底在作帳行情與資金回流推動下，多頭力道明顯；惟部分交易日呈現「開高走低」或震盪收黑走勢，如12月11日盤中觸及28,568點後，收盤回落至28,024點，單日下跌376點，顯示高檔震盪加劇。
從評價面來看，前十大盤中高點期間，本益比大多落在22至不到23倍區間，顯示市場對企業獲利成長仍抱持高度期待，但也反映評價水準已偏高。事實上，AI帶動的資本支出循環持續推升台灣科技供應鏈能見度，從晶片、伺服器到散熱、PCB與IC設計，台灣企業在全球供應鏈中角色關鍵，並直接受惠於雲端服務商與企業客戶的GPU擴張計畫。
綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、安聯投信的投資長張惟閔表示，台股評價能否維持在相對高檔，關鍵仍在於AI資本支出是否持續擴張，以及後續變現能力的落實，後續須密切觀察雲端服務供應商（CSP）營收成長動能與資本支出規畫變化。
長線而言，AI仍是台股中長期主旋律，在全球政經局勢變動下，相關供應鏈反而衍生更多結構性機會。
