台股攻勢再起2／台積夠力 外資升目標價

台積電（2330）續創新天價成為市場焦點。綜合各大外資法人看好，台積電先進製程與先進封裝優勢持續占主導地位，AI、高效能運算需求仍是中長期成長主軸。儘管短線受總體環境與評價波動影響，在客戶黏著度高、資本支出具前瞻性支撐下，仍維持正向看法。

台積電目前占台股加權指數權重高達43%，對大盤影響力舉足輕重。以現行權重估算，台積電股價每波動1元，帶動加權指數變動約8點左右；在流通股數約259.3億股之下，若股價上攻至2,000元，市值將膨脹逾51.8兆元，勢必成為推升台股改寫歷史新高的關鍵引擎。事實上，多數外資法人看好台積電上看1,700元以上，台股2026年1月5日已站上3萬點大關，翻寫全新歷史篇章。

綜合大摩大中華區半導體主管詹家鴻、滙豐證券亞洲科技研究部門主管李宜家、Aletheia資本看好，台積電前景亮眼，不論是雲端服務供應商加速發展自有ASIC、AMD持續擴大市占，或輝達在AI運算領域快速成長，相關高階晶片皆高度仰賴台積電先進製程的晶圓代工能力。

此外，為因應需求快速攀升，台積電已啟動至2027、2028年的中長期產能擴張計畫，預估2025至2028年期間，台積電先進製程晶圓產能可望接近倍增。

