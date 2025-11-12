台股攻回28K！ 四檔主動式ETF新兵12月開募

台股12日最高來到28,008.68點；高息、市值、主動型、陸股型ETF價量皆揚。（圖／方萬民攝）

台股12日最高來到28,008.68點，目前來到27,995.75點，漲210.80點，漲幅0.76％；台積電漲5元來到1470元；本日成交量前百名部分，力積電、台玻、旺宏衝前三；台玻、富喬、華東、南茂、建榮、創見、方土昶、裕隆、宏達電漲停板。

ETF部分，期街口布蘭特正2（00715L）成交量超過9萬張衝第一，群益台灣精選高息（00919）、富邦恒生國企正2（00665L）、群益ESG投等債20+（00937B）、元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）、中信中國50正2（00753L）、元大滬深300正2（00637L）、國泰永續高股息（00878）、復華富時不動產（00712）等，價量皆揚。

廣告 廣告

主動式ETF於今（2025）年5月開始有商品掛牌上市，在成交量、股價表現上有所表現，第一金投信12日宣布，第一金台股趨勢優選主動式ETF （00994A）已在11月初獲准募集，預計自12月15日至19日募集，每單位發行價格新台幣10元，收益分配採每季配息。

以00994A來說，將以台股市值前500強為股票池，囊括大型、中型、高股息等標的；搭配系統化選股機制，考量基本面、技術面、籌碼面、動能面等四大面向，納入營收及獲利高成長、技術面多頭、外資加碼，及股價周線與月線上揚等九大因子衡量，進行產業及個股評分及加減碼。

台股主動式ETF開放後，第一波發行熱潮搶在上半年發行，12月份再掀一波募集潮，從12月初至12月中旬陸續將有4檔台股主動式ETF募集，包括主動復華未來50（00991A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動群益科技創新（00992A），及主動第一金台股優（00994A）等，相較於過往台股被動式ETF，高股息主題受到青睞，今年發行的主動式台股ETF則偏重在未來、成長、趨勢、創新等策略。

配息機制部分，上半年募集的台股主動式ETF多數採取季配息，年底募集的台股主動式ETF，則有包括主動第一金台股優（00994A）、主動群益科技創新（00992A）等兩檔為季配息機制，另外兩檔主動復華未來50（00991A）採半年配，主動台新優勢成長（00987A）則採年配息。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

快訊／才因殺妻假釋！桃園平鎮爆兇殺案 男空地勒斃女友

假圖卡瘋傳颱風假消息 縣長痛斥「絕不容忍」要辦了

五星酒店推「剩菜盲盒」 破千自助餐百元爽吃！他實測超驚艷：還有大閘蟹