台股攻破3萬卻一片慘綠？台積電暴衝愈千檔反下跌 專家揭殘酷真相：滿手中小哭暈

​台股今（5）日盤中一度飆愈870點，最高來到30221點，創下歷史新高，盤中漲點在800點左右，光護國神山台積電一檔就貢獻台股約740點。對此，財經粉專「Moore摩爾的台股大報社」發文指出，台股在台積電的帶動下噴出3萬點，不過這類型個股資金抽離厲害，記憶體也出現強弱不一的震盪，「滿手中小」的投資人哭暈了。而跟據數據顯示，台股今日雖然衝破3萬點，但僅是權值股帶頭衝，上市櫃個股下跌家數超過1500家，遠超過上漲的600家。

儘管大盤指數寫下歷史新高，但盤面結構卻呈現極度分化的「拉積盤」現象根據數據，大盤盤中個股跌多漲少，資金集中在電子股，成交占比超過80%，且主要集中在台積電相關供應鏈和記憶體等題材，尤其台積電一檔就貢獻大盤點數達740點，反觀大多數個股走在盤下，或是由紅翻黑。

根據交易數據顯示，集中市場下跌家數竟是上漲家數近三倍，​上市櫃個股下跌家數超過1500家，遠遠超過上漲家數約600家，令手中持股沒有台積電的多數小股民「體感上」感受不到荷包滿滿，這意味著多數中小型股並未跟隨指數創高，反而呈現走跌態勢。

資金流向大型電子股趨勢明顯，本次台股攻上三萬點的過程中，資金向大型電子權值股靠攏，除了台積電股價一度衝達1685元外，台達電與智邦等特定族群成為少數受惠的標的。

對此，「Moore摩爾的台股大報社」表示， 台積電帶動指數噴出到3萬，中小型股今天資金被抽離的比較厲害。封測、CPO、玻纖布、鑽針、PCB、散熱全面回檔，記憶體也出現強弱不一的震盪，跟台積電有關係的廠務、水資源、特化表現比較厲害，FOPLP與TGV族群則是繼續表現。

