台股攻破3萬點，法人看好牛市再走10年！投資這檔「不配息」台股ETF有何好處？

台股改寫歷史高點後一路不回頭，加速狂奔衝破3萬點大關，法人預期這波牛市行情可望再走10年，但隨著美國經濟數據、聯準會（Fed）利率決策與美股財報即將陸續揭曉，2026年會是波動、輪動、滾動的「三動」年代，投資人操作難度恐將升高。

凱基投信投資長歐陽渭棠認為，台股順利掌握AI紅利，這波才剛開始點燃的多頭行情可望再走10年，目前暫不需要預高點，建議投資人持續留在場上。

凱基投信推出凱基台灣 TOP 50 ETF基金（009816），主打市場唯一「不配息」的台股ETF，師法股神巴菲特的複利心法，以股息再投資的機制「滾雪球」，將於1月14日～1月20日募集，發行價10元，經理費0.07%，保管費0.027%。

廣告 廣告

回測009816追蹤的「特選臺灣 TOP 50 指數」，自2007年5月以來，累積含息報酬達743%，相較同期間台灣加權指數的574%來得高。

009816 ETF研究團隊表示，預期美股科技巨頭陸續公布的去年第四季財報，將符合或優於市場預期，2026年的資本支出成長將來到40～50%水準，AI硬體產業持續走在成長趨勢上，AI應用也可望持續落地，Gemini 3的問世，促使AI代理人趨勢成形，並為市場帶來激勵效果。

然而，台股近期持續創高，本益比已經站上20倍，評價面並不便宜，一點風吹草動都容易引發市場連鎖反應。凱基投信表示，金馬年初始，即將面臨美國非農與CPI數據、企業財報以及聯準會決策的連番考驗，2026年金融市場波動勢必升高，所幸台股成長動能仍然具備實質基本面支撐。

009816 ETF研究團隊表示，隨著AI應用落地，有利推升企業獲利，在AI供應鏈扮演第一島鏈的台灣，可望持續大啖AI趨勢紅利，預期台股2026年EPS將維持雙位數的22%年增長。除了AI產業續強，非AI產業也有機會谷底復甦迎來輪動表現機會。

凱基投信指出，面對波動加劇、輪動加速，2026年台股操作難度升高，選股將更形重要，009816除了鎖定台股50強企業成長動能，選股條件更加入企業近四季稅後純益總和大於0的防護網，以有效提高分享企業成長果實的機率，成分股每年調整四次。

凱基投信強調，009816採取「不配息」再投入機制，專注累積資本利得，減少因為配息衍生的相關成本，讓時間複利發揮真正的威力。

更多風傳媒報導

