台股攻高後怎麼選？主動式ETF績效大洗牌 近一月表現前段班一次整理
文／基金醫生 馮志源（理柏LSEG Lipper亞太區研究總監）
台股創高氣勢強，主動式ETF績效大洗牌
台股元月行情勢不可擋，盤點台股主動式ETF近一月的績效表現卻是強弱互見，大相逕庭！其中有「怪物新人」之稱的00991A主動復華台灣未來50近一月以高達13.4%的優異績效表現，與00985A主動野村臺灣增強50共同霸榜，狠甩去年的台股主動式ETF績效王-00981A主動統一台股增長的8.6%！
台股主動式ETF近一月績效表現
大「積」腿策略勝出：00991A放寬首檔上限、攻擊性更強
基金醫生馮志源觀察，00991A近一月績效之所以名列前矛，規模大增，主要在於獵股三大奇謀奏效，包括：神山大「積」腿加持，重壓記憶體龍頭及提前掌握原物料爆發行情。護國神山「台積電」現已成為各方內外資法人不可或缺的核心指標配置，誰少買了台積電，誰的績效一定落後，但綜觀台股主動式 ETF 單一個股的佈局限制上，卻明顯出現顯著差異：以 00981A 為例，其公開說明書嚴格規定單一成分股持股上限為 10%，且無任何例外，相比之下， 00991A就具有更高的操作彈性，其公開說明書條款載明除第一大成分股外，其餘個股占比不得超過 10%，值得留意的是，00991A特別放寬第一大成分股的持股上限最高可達 30%，高於多數同類主動式基金與ETF，也就是說00991A是採一個大「積」腿策略，目前 00991A 的台積電占比已逼近 20%，00985A亦有20%的配置，對比其他多數台股主動式 ETF幾乎都只能壓低在 10% 以下的策略，明顯展現出更強的攻擊性！也不需要買進0050來作為戰略性配置。
在 AI 題材持續發酵下，台積電憑藉穩健的基本面與成長潛力，持續獲得外資給予「買進」評等，在台積電法說會後，各方外資法人近期不斷上調台積電目標價至 2,600 元至 2,700 元新高，並預期受惠於 AI 強勁需求與先進製程領先地位，60% 以上的高毛利率將成為新常態，展現結構性獲利優勢；高盛更指出，由於先進製程產能吃緊，AI 引發的供需缺口恐延續至 2027 年，提供台積電長期的訂單能見度與議價權，而摩根大通則認為台積電透過擴大資本支出加速 N2 與 A16 等次世代製程佈局，能有效削弱三星與英特爾等競爭對手的威脅，在新一代AI平台Rubin正式亮相後，台積電仍居輝達整體布局中的核心領先地位。
台股主動式ETF台積電投資組合佔比
記憶體配置決勝負：00991A兩檔重押、總權重近16%居冠
另一個攸關台股主動式ETF績效強弱的重要關鍵，就是在記憶體股的佈局上。00991A現只單壓DRAM製造的南亞科(2408)及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的群聯(8299)，雖然只單壓2檔記憶體股，但基金醫生馮志源觀察到，這二檔記憶體股總權重就佔其規模高達近16%，是所有台股主動式ETF佈局記憶體族群比重最高的，而且分別都是台股DRAM及NAND Flash的龍頭股，其他二線記憶體股均不在00991A的佈局之列，顯見它的「放大鏡」策略相當明確！
繼 DRAM 報價強勢反彈近 70% 奠定產業復甦基調後，全球記憶體龍頭三星電子再抛震撼彈今年首季再將 NAND 快閃記憶體供應價大幅調升逾 100%，此舉反映了 AI 基礎設施投資浪潮下，市場對「企業級固態硬碟（eSSD）」需求的結構性爆發，加上行動裝置與 PC 領域對高規格儲存裝置的需求持續擴散，進一步推升了固態硬碟的消耗動能；然而在供給端，受限於去年全年缺乏大規模增產計畫、製程轉換導致供應量增長停滯，以及三星電子對產能投資與出貨增長採取相對保守的管控策略，使得市場處於極度緊縮狀態，而這波由三星引領的翻倍漲勢也引發連鎖反應，預計包括 SK 海力士與 SanDisk 在內的全球主要供應商都將採取相似的鉅額調幅，確立了 NAND 市場全面進入由原廠主導的強勁價格擴張期，群聯目前已站上2000元大關，南亞科也即將邁向300元大關，直接拉抬00991A優異的績效表現。
台股主動式ETF記憶體投資組合佔比
原物料提前卡位：00991A重押華新，鎖定銅價與液冷題材
還有一個讓00991A績效勝出，與眾不同的關鍵，就在於原物料股的領先布局。截至今年1月23日止，00991A目前持有華新（1605）總張數高達1.4萬張，單一個股權重高達2.9%，是00991A目前第十大權重的個股，顯見經理人極度看好華新後市表現。華新憑藉電線電纜、不銹鋼及資源事業三大核心支柱，展現強勁營運動能，目前總市值逼近 2,000 億元大關，受惠銅價突破每公噸 13,245 美元的歷史新高，加上精煉銅附加費一年內飆升近 3 倍，推升線纜產品價格預計再上調至少 3%，且隨國際鎳價反彈，華新1 月不銹鋼盤價亦全面調升，使同時具備規模與庫存優勢的華新能有效挹注毛利並確保長約訂單。此外，真正驅動華新「老店新開」華麗轉身的關鍵在於 AI 佈局，它的秘密武器「冷精棒」產品已成功切入 AI 伺服器液冷散熱系統中的快接頭供應鏈，並穩居全球供應鏈領先地位，目前相關GB300 機櫃應用已佔冷精棒銷貨比重達 10%，隨著 AI 運算帶動電力傳輸與資料中心液冷商機爆炸性增長，華新不僅受惠於用電量大增帶動的線纜需求，更透過與國內外快接頭模組大廠的深度合作，持續拉升 AI 相關營運比重，將科技基礎建設的實質需求轉化為獲利貢獻，成為市場高度關注的 AI 液冷題材新寵，元月股價直接從3字頭一度飆升至46元之上。
此外，00991A還持有銅箔廠金居（8358），總權重高達近2.2%，金居原本就是經理人呂宏宇之前在操作主動型基金-復華復華基金期間的代表作，隨著AI運算需求快速升溫，高階銅箔已成為新世代伺服器不可或缺的關鍵材料，受惠於產品組合升級與高階銅箔出貨放量，金居近期營運動能明顯轉強，法人看好其在HVLP4銅箔市場的領先布局，將成為未來數年獲利成長的重要引擎，有趣的是，台股主動式ETF老將霸主-00981A將金居全數清倉，怪物新兵00991A卻逆勢加碼，這場台股主動式ETF的龍頭霸主之爭，還有好戲可看！
00991A主動復華台灣未來50從去年12月募集到掛牌上市就話題不斷，首先在12/3-12/5短短三天募集期即狂掃108億元，創下目前台股主動式ETF的募集新高紀錄，挾著怪物新人之姿，00991A於12/18掛牌首日即引爆市場交投狂熱，單日成交量近 27 萬張，直接空降ETF 成交王，而且在台股主動式ETF新舊交鋒激烈的戰火下，截至今年1月23日止，在短短一個月的時間，總規模已大幅成長至190.5億元，較成立日大幅成長近8成，總規模即將挑戰200億元大關！
免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非投資建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 590則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 349則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 48 分鐘前 ・ 發表留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 13 小時前 ・ 192則留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
半導體龍頭台積電（2330）為蘋果（Apple）主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾（Intel）代工，根據《9to5Mac》報導，分析師指出，最快2028年開始，英特爾將會為「蘋果非Pro系列iPhone」，屆時將不再全部依賴台積電代工。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 13則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 74則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 3則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 80則留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 19則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 25則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 19則留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 7則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言