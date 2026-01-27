台股攻高後怎麼選？主動式ETF績效大洗牌 近一月表現前段班一次整理

圖/unsplash

文／基金醫生 馮志源（理柏LSEG Lipper亞太區研究總監）

台股創高氣勢強，主動式ETF績效大洗牌

台股元月行情勢不可擋，盤點台股主動式ETF近一月的績效表現卻是強弱互見，大相逕庭！其中有「怪物新人」之稱的00991A主動復華台灣未來50近一月以高達13.4%的優異績效表現，與00985A主動野村臺灣增強50共同霸榜，狠甩去年的台股主動式ETF績效王-00981A主動統一台股增長的8.6%！

台股主動式ETF近一月績效表現

資料來源：理柏，截至2026/1/23

大「積」腿策略勝出：00991A放寬首檔上限、攻擊性更強

基金醫生馮志源觀察，00991A近一月績效之所以名列前矛，規模大增，主要在於獵股三大奇謀奏效，包括：神山大「積」腿加持，重壓記憶體龍頭及提前掌握原物料爆發行情。護國神山「台積電」現已成為各方內外資法人不可或缺的核心指標配置，誰少買了台積電，誰的績效一定落後，但綜觀台股主動式 ETF 單一個股的佈局限制上，卻明顯出現顯著差異：以 00981A 為例，其公開說明書嚴格規定單一成分股持股上限為 10%，且無任何例外，相比之下， 00991A就具有更高的操作彈性，其公開說明書條款載明除第一大成分股外，其餘個股占比不得超過 10%，值得留意的是，00991A特別放寬第一大成分股的持股上限最高可達 30%，高於多數同類主動式基金與ETF，也就是說00991A是採一個大「積」腿策略，目前 00991A 的台積電占比已逼近 20%，00985A亦有20%的配置，對比其他多數台股主動式 ETF幾乎都只能壓低在 10% 以下的策略，明顯展現出更強的攻擊性！也不需要買進0050來作為戰略性配置。

(企劃：基金醫生，產製：NotebookLM)

在 AI 題材持續發酵下，台積電憑藉穩健的基本面與成長潛力，持續獲得外資給予「買進」評等，在台積電法說會後，各方外資法人近期不斷上調台積電目標價至 2,600 元至 2,700 元新高，並預期受惠於 AI 強勁需求與先進製程領先地位，60% 以上的高毛利率將成為新常態，展現結構性獲利優勢；高盛更指出，由於先進製程產能吃緊，AI 引發的供需缺口恐延續至 2027 年，提供台積電長期的訂單能見度與議價權，而摩根大通則認為台積電透過擴大資本支出加速 N2 與 A16 等次世代製程佈局，能有效削弱三星與英特爾等競爭對手的威脅，在新一代AI平台Rubin正式亮相後，台積電仍居輝達整體布局中的核心領先地位。

台股主動式ETF台積電投資組合佔比

資料來源：各投信，截至2026/1/23

記憶體配置決勝負：00991A兩檔重押、總權重近16%居冠

另一個攸關台股主動式ETF績效強弱的重要關鍵，就是在記憶體股的佈局上。00991A現只單壓DRAM製造的南亞科(2408)及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的群聯(8299)，雖然只單壓2檔記憶體股，但基金醫生馮志源觀察到，這二檔記憶體股總權重就佔其規模高達近16%，是所有台股主動式ETF佈局記憶體族群比重最高的，而且分別都是台股DRAM及NAND Flash的龍頭股，其他二線記憶體股均不在00991A的佈局之列，顯見它的「放大鏡」策略相當明確！

(企劃：基金醫生，產製：NotebookLM)

繼 DRAM 報價強勢反彈近 70% 奠定產業復甦基調後，全球記憶體龍頭三星電子再抛震撼彈今年首季再將 NAND 快閃記憶體供應價大幅調升逾 100%，此舉反映了 AI 基礎設施投資浪潮下，市場對「企業級固態硬碟（eSSD）」需求的結構性爆發，加上行動裝置與 PC 領域對高規格儲存裝置的需求持續擴散，進一步推升了固態硬碟的消耗動能；然而在供給端，受限於去年全年缺乏大規模增產計畫、製程轉換導致供應量增長停滯，以及三星電子對產能投資與出貨增長採取相對保守的管控策略，使得市場處於極度緊縮狀態，而這波由三星引領的翻倍漲勢也引發連鎖反應，預計包括 SK 海力士與 SanDisk 在內的全球主要供應商都將採取相似的鉅額調幅，確立了 NAND 市場全面進入由原廠主導的強勁價格擴張期，群聯目前已站上2000元大關，南亞科也即將邁向300元大關，直接拉抬00991A優異的績效表現。

台股主動式ETF記憶體投資組合佔比

資料來源：各投信，截至2026/1/23

原物料提前卡位：00991A重押華新，鎖定銅價與液冷題材

還有一個讓00991A績效勝出，與眾不同的關鍵，就在於原物料股的領先布局。截至今年1月23日止，00991A目前持有華新（1605）總張數高達1.4萬張，單一個股權重高達2.9%，是00991A目前第十大權重的個股，顯見經理人極度看好華新後市表現。華新憑藉電線電纜、不銹鋼及資源事業三大核心支柱，展現強勁營運動能，目前總市值逼近 2,000 億元大關，受惠銅價突破每公噸 13,245 美元的歷史新高，加上精煉銅附加費一年內飆升近 3 倍，推升線纜產品價格預計再上調至少 3%，且隨國際鎳價反彈，華新1 月不銹鋼盤價亦全面調升，使同時具備規模與庫存優勢的華新能有效挹注毛利並確保長約訂單。此外，真正驅動華新「老店新開」華麗轉身的關鍵在於 AI 佈局，它的秘密武器「冷精棒」產品已成功切入 AI 伺服器液冷散熱系統中的快接頭供應鏈，並穩居全球供應鏈領先地位，目前相關GB300 機櫃應用已佔冷精棒銷貨比重達 10%，隨著 AI 運算帶動電力傳輸與資料中心液冷商機爆炸性增長，華新不僅受惠於用電量大增帶動的線纜需求，更透過與國內外快接頭模組大廠的深度合作，持續拉升 AI 相關營運比重，將科技基礎建設的實質需求轉化為獲利貢獻，成為市場高度關注的 AI 液冷題材新寵，元月股價直接從3字頭一度飆升至46元之上。

(企劃：基金醫生，產製：NotebookLM)

此外，00991A還持有銅箔廠金居（8358），總權重高達近2.2%，金居原本就是經理人呂宏宇之前在操作主動型基金-復華復華基金期間的代表作，隨著AI運算需求快速升溫，高階銅箔已成為新世代伺服器不可或缺的關鍵材料，受惠於產品組合升級與高階銅箔出貨放量，金居近期營運動能明顯轉強，法人看好其在HVLP4銅箔市場的領先布局，將成為未來數年獲利成長的重要引擎，有趣的是，台股主動式ETF老將霸主-00981A將金居全數清倉，怪物新兵00991A卻逆勢加碼，這場台股主動式ETF的龍頭霸主之爭，還有好戲可看！

00991A主動復華台灣未來50從去年12月募集到掛牌上市就話題不斷，首先在12/3-12/5短短三天募集期即狂掃108億元，創下目前台股主動式ETF的募集新高紀錄，挾著怪物新人之姿，00991A於12/18掛牌首日即引爆市場交投狂熱，單日成交量近 27 萬張，直接空降ETF 成交王，而且在台股主動式ETF新舊交鋒激烈的戰火下，截至今年1月23日止，在短短一個月的時間，總規模已大幅成長至190.5億元，較成立日大幅成長近8成，總規模即將挑戰200億元大關！

免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非投資建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。