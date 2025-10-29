台股攻2萬8再添助攻！大華銀00918連7度填息 含息報酬3年翻倍

【記者呂承哲／台北報導】台股創高持續帶旺高股息ETF行情，被投資人視為高股息績優代表的大華優利高填息30（00918）29日收盤價22.98元，再度成功完成填息。根據大華銀投信統計，00918自掛牌以來累計10次配息，其中已有7次順利填息，展現強勁「配也能漲」的填息體質。

高股息ETF背後的投資邏輯，其實不僅是穩定領息，更要求能快速收復息差，讓投資人領到的股利不被股價下跌吞噬。00918在不到3年的時間裡，不僅多次成功填息，更在填息能力帶動下，含息報酬率已突破100%，等於早早實現「領息加價差」雙贏的資產增值成果。

廣告 廣告

大華優利高填息30基金經理人郭修誠指出，00918是市場上首檔強調「填息能力」的高股息ETF，其指數編制納入填息紀錄作為選股核心因子，並非單看高股利率，而是挑選同時具備填息紀錄佳、股價動能強、高息穩定三項條件的企業，形成相對突出的含息報酬率。

台股一舉站上28,000點關卡，AI題材仍然為盤面主旋律。郭修誠分析，00918內部多檔科技成分股正是推升今年順利填息的主要引擎，包括第一大持股鴻海（2317）近3個月漲幅逾4成，第四大持股京元電（2449）漲幅更超過6成，均領先大盤表現。

展望後市，郭修誠認為，北美四大雲端服務業者（CSP）陸續釋出資本支出與AI需求展望，顯示AI供應鏈仍具長期成長動能。此外，在基期偏低及需求復蘇題材浮現下，紡織、塑化等傳產族群亦不容忽視。00918採取電子、金融、傳產三路併進的均衡佈局策略，既能維持穩健配息，同時也掌握科技成長契機，持續爭取為投資人創造完整的股利與資本增值成果。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

粿粿被爆早就住進王子家 范姜彥豐心碎下狠手

2025前3季六都房市買氣慘跌28% 建商怕降價賣不動恐爆骨牌效應

華友聯三井雙強聯手 高大「以學MDT」賣品牌景觀與建築新高度

