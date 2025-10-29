台股攻2萬8再添助攻！大華銀00918連7度填息 含息報酬3年翻倍
【記者呂承哲／台北報導】台股創高持續帶旺高股息ETF行情，被投資人視為高股息績優代表的大華優利高填息30（00918）29日收盤價22.98元，再度成功完成填息。根據大華銀投信統計，00918自掛牌以來累計10次配息，其中已有7次順利填息，展現強勁「配也能漲」的填息體質。
高股息ETF背後的投資邏輯，其實不僅是穩定領息，更要求能快速收復息差，讓投資人領到的股利不被股價下跌吞噬。00918在不到3年的時間裡，不僅多次成功填息，更在填息能力帶動下，含息報酬率已突破100%，等於早早實現「領息加價差」雙贏的資產增值成果。
大華優利高填息30基金經理人郭修誠指出，00918是市場上首檔強調「填息能力」的高股息ETF，其指數編制納入填息紀錄作為選股核心因子，並非單看高股利率，而是挑選同時具備填息紀錄佳、股價動能強、高息穩定三項條件的企業，形成相對突出的含息報酬率。
台股一舉站上28,000點關卡，AI題材仍然為盤面主旋律。郭修誠分析，00918內部多檔科技成分股正是推升今年順利填息的主要引擎，包括第一大持股鴻海（2317）近3個月漲幅逾4成，第四大持股京元電（2449）漲幅更超過6成，均領先大盤表現。
展望後市，郭修誠認為，北美四大雲端服務業者（CSP）陸續釋出資本支出與AI需求展望，顯示AI供應鏈仍具長期成長動能。此外，在基期偏低及需求復蘇題材浮現下，紡織、塑化等傳產族群亦不容忽視。00918採取電子、金融、傳產三路併進的均衡佈局策略，既能維持穩健配息，同時也掌握科技成長契機，持續爭取為投資人創造完整的股利與資本增值成果。
更多壹蘋新聞網報導
粿粿被爆早就住進王子家 范姜彥豐心碎下狠手
2025前3季六都房市買氣慘跌28% 建商怕降價賣不動恐爆骨牌效應
華友聯三井雙強聯手 高大「以學MDT」賣品牌景觀與建築新高度
其他人也在看
操盤心法－美股創高表態 台股行情不設高點
總經與市場分析：近期利多不斷，資金面美國降息循環啟動，接下來在10月30日、12月10日有望各降息一碼，市場資金持續寬鬆。中美關稅談判也露出曙光，中美在吉隆坡表示已經達成初步共識，包含中國暫緩對稀土出口管制、美國暫時不增加關稅，市場更是期待對中國AI禁令適度的鬆綁。工商時報 ・ 1 天前
台股漲345點 收28294點新高
記者陳建興∕台北報導 受到輝達華府ＧＴＣ技術大會題材及美陸貿易談判正面進展激勵，加上…中華日報 ・ 1 天前
黃仁勳反駁AI泡沫論 台股站上28K
輝達黃仁勳GTC「開金口」，台積電29日股價創新高，市值突破39兆元，加上鴻海等權值股跟進表態，推升加權指數盤中大漲446點至28,395點，收盤漲幅收斂，仍大漲345點收28,294點，盤中、收盤點數同創新高站上28K，市櫃合計市值達98.65兆元，叩關百兆元新里程碑。工商時報 ・ 1 天前
半導體成交值 占台股半壁江山
受惠於AI晶片需求，台積電成最大受惠者，推升29日市值飆高音衝上39兆元，推升半導體股行情延燒至特殊應用積體電路（ASIC）、IC設計、探針卡、封測、半導設備等「遍地開花」，上市半導體市值與台積電同創高，且寫下連17個交易日市值占總上市比重的5成以上。工商時報 ・ 1 天前
台股飆 ETF同樂
台股29日在權值股帶領下開高走高，尤其台積電股價1,505元創新高帶動成功站上28,000點關卡，也讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅，觀察68檔原型台股ETF表現，以主動群益台灣強棒ETF（00982A）上漲2.49％表現居冠，成交量以元大台灣50（0050）6.4萬張領先，展現出市值型與主動式在大盤震盪衝高下的優勢。工商時報 ・ 1 天前
台積電ADR29日上漲3.56美元漲幅1.18%折台股1868.98元
(中央社台北2025年10月30日電)台積電在NYSE掛牌 ADR以305.09美元作收，上漲3.56美元，漲幅 1.18%。由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股，以10月29日新台幣匯市收盤價30.630元計算，相當台股台積電每股為 1868.98元。最近10個交易日行情如下：台積電 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股10/29305.093.561.1830.6301868.910/28301.533.281.1030.6261846.910/27298.253.291.1230.7191832.310/24294.964.231.4630.8151817.810/23290.731.850.6430.8151791.710/22288.88-5.63-1.9130.7311775.510/21294.51-3.19-1.0730.6911807.710/20297.702.620.8930.6501824.910/17295.08-4.76-1.5930.6861810.910/16299.84-4.87-1.6030.6651838.9中央社財經 ・ 1 天前
輝達攜手鴻海四方合作 自駕小黃加速落地
輝達強攻自駕車市場，牽手鴻海、汽車製造商Stellantis和Uber，推動Level 4等級的自動駕駛汽車，並在全球進...聯合新聞網 ・ 1 天前
中華電信ADR29日下跌0.59美元跌幅1.36%折台股131.13元
(中央社台北2025年10月30日電)中華電信在NYSE掛牌ADR 以 42.81美元作收，下跌0.59美元，跌幅 1.36%。由於每單位中華電信 ADR相當於台股10股中華電信普通股，以10月29日新台幣匯市收盤價30.630元計算，相當台股中華電信每股為131.13元。最近10個交易日行情如下：中華電信 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股10/2942.81-0.59-1.3630.630131.110/2843.400.451.0530.626132.910/2742.95-0.37-0.8530.719131.910/2443.320.120.2830.815133.410/2343.20-0.23-0.5330.815133.110/2243.430.090.2130.731133.410/2143.34-0.48-1.1030.691133.010/2043.820.250.5730.650134.310/1743.570.160.3730.686133.710/1643.410.120.2830.665133.1中央社財經 ・ 1 天前
搶進AI黃金ETF 3／進出都有據！ 專家教你穩抱小台積電不被洗下車
富邦科技（0052）即將進行「一拆七」，11月26日恢復交易後，投資門檻大幅降低，推估一張約3.5萬元。這檔台積電占比70％的科技ETF，吸引市場高度關注，分拆消息一出後，投資人數急速成長。投資達人超馬芭樂王仲麟認為，透過ETF布局，不僅能分散風險，更能用有限的資金參與AI長線成長，不錯過長線獲利機會。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台積電收1505元創天價 還有這4檔千金股收盤也齊寫歷史新高
台股29日終於站上28,000點大關，終場以28,294.74點作收，上漲345.63點，盤中高點及收盤指數都創歷史新高...聯合新聞網 ・ 1 天前
《基金》AI成份股加持 00918填息再上攻
【時報記者張佳琪台北報導】台股走高也帶旺高股息ETF，大華優利高填息30(00918)完成填息，且今（30）日在大盤動盪中續漲。根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來配息累計10次，共成功填息7次。 近期台股強勢進攻28000點，大華優利高填息30經理人郭修誠指出郭修誠表示，在AI熱潮下，科技成分股是帶動00918順利填息的關鍵。觀察00918多檔科技成分股在近3個月漲勢更甚於大盤，第一大成分股鴻海(2317)近3月報酬率已有40%以上，第四大成分股京元電子(2449)近3月報酬率更是超過60%。 郭修誠指出，00918所追蹤的指數篩選流程中，不僅重視股利率表現，更納入填息紀錄作為重要篩選因子，因此以挑選兼具高股息優勢、強勁填息動能的成分股為主，成為ETF能夠順利填息的關鍵。在填息能力的發揮下，累計00918自掛牌以來不到3年，含息報酬率突破100%。 展望台股後市，郭修誠表示，近期北美四大雲端服務業者(CSP)陸續公告上季財報與本季展望，其中CSP的資本支出將是關注焦點，隨AI產業持續穩健成長，看好AI相關供應鏈股價漲幅持續居前。他指出，科技股以外，紡織、塑化等傳產族群因基期相對時報資訊 ・ 1 天前
115年春節 台股休市11天
臺灣證券交易所公告115年台股開（休）市日期表，不含天候因素休市，全年交易日243天，另還有9個3天以上連假休市，其中7個在周五休市；蛇年封關日為2月11日、馬年開紅盤在2月23日，連同周六日的馬年農曆年台股休市達11天。工商時報 ・ 1 天前
友達ADR29日上漲0.04美元漲幅0.93%折台股13.35元
(中央社台北2025年10月30日電)友達光電在OTC US掛牌ADR以4.36美元作收，上漲0.04美元，漲幅 0.93%。由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股，以10月29日新台幣匯市收盤價30.630元計算，相當台股友達每股為 13.35元。最近10個交易日行情如下：友達 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股10/294.360.040.9330.63013.310/284.32-0.12-2.7030.62613.210/274.440.061.3730.71913.610/244.380.092.1030.81513.510/234.29-0.10-2.2830.81513.210/224.390.000.0030.73113.410/214.39-0.10-2.2330.69113.410/204.49-0.02-0.4430.65013.710/174.510.000.0030.68613.810/164.510.010.2230.66513.8中央社財經 ・ 1 天前
鴻海、緯創 德州建智慧工廠
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於美國華盛頓D.C.舉行的GTC大會上揭露，直至明年底為止，其Blackwell與新一代Rubin處理器平台的預售訂單總額，已達5,000億美元，而作為其主要AI supercomputing產品供應商的緯創及鴻海，亦正加速在美國德州的智慧工廠進度。工商時報 ・ 1 天前
聯發科Kompanio 540亮相！為教育市場打造全天候續航Chromebook
聯發科宣布推出專為教育市場設計的Kompanio 540處理器，這款晶片將為下一代Chromebook帶來卓越性能與突破性的電池續航力，預計於2026年1月起正式搭載於各品牌Chromebook上市。Mashdigi ・ 1 天前
《台北股市》處置股：30日計17檔 雷虎解禁 志旭、夠麻吉等出關
【時報-台北電】台股處置股懶人包一次看！根據證交所、櫃買中心最新公告顯示，今(30)日上市櫃及興櫃計有高力(8996)、夠麻吉(8472)等17檔個股被關禁閉，其中上市6檔、上櫃11檔。 值得一提的是，3檔今日起列入處置股，為營邦(3693)、勝昱(4304)、雙鍵(4764)。1檔於前一交易日處置期屆滿，雷虎(8033)今日正式「解禁」出關。2檔今為處置期最後一天，志旭(8067)、夠麻吉(8472)預計下一交易日出牢籠。 ●上市處置有價證券最新資訊： 1.華邦電(2344)：29日收54.00元，近5日漲21.08%，處置期間10月21日~11月04日。 2.雙鍵(4764)：29日收76.00元，近5日漲27.73%，處置期間10月30日~11月12日。 3.十銓(4967)：29日收126.00元，近5日跌1.95%，處置期間10月16日~11月03日。 4.瀚荃(8103)：29日收78.00元，近5日漲1.69%，處置期間10月23日~11月06日。 5.宇瞻(8271)：29日收104.50元，近5日跌4.57%，處置期間10月20日~11月03日。 6.高力(8996)時報資訊 ・ 1 天前
AI成份股領軍 00918順利填息 高填息實力再獲認證
台股創高同步帶旺高股息ETF！向來被視為「高股息ETF績優生」的(00918)大華優利高填息30在10月29日收盤價為22.98元，再度順利填息。根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來配息累計達10次，其中共成功填息7次，填息實力有目共睹。中時財經即時 ・ 1 天前
政治讀新術／民團挺沈伯洋參選！她曝找不到消息來源：有人惡意操作綠營初選
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導身兼外交部長的正國會掌門人林佳龍，昨日發文力挺同派系的立委林岱樺，引起大批網友反彈。對此，政治評論員吳靜怡今（30）...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
台股奏捷 20檔個股同步創高
在美股主要指數以及輝達、美光等科技大廠股價相繼創新高下，加權指數盤中再次衝上歷史新高28,395點，29K不是夢。台股同步創新高的有20檔個股，包括日月光投控（3711）、京元電子（2449）、台積電（2330）、奇鋐（3017）、南亞科（2408）等，幾乎是輝達供應鏈的天下。工商時報 ・ 1 天前
台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展 打造能源與永續交流平臺
由外貿協會（TAITRA）與SEMI旗下GESA綠能暨永續發展聯盟共同主辦的2025「台灣國際智慧能源週EnergyTaiwan」與「台灣國際淨零永續展Net-ZeroTaiwan」，29日起至31日一連三天於台北南港展覽館1館1、4樓盛大展出。今年共有450家業者使用近1,600攤位，為全臺最具規模的再生能源及淨零永續交流平台。外貿協會董事長黃志芳指出，EnergyTaiwan與Net-ZeroTaiwan展會匯聚完整再生能源供應鏈，不論是氫能、儲能還是風能、太陽能，全面展示臺灣及各國在「能源轉型」與「淨零永續」的技術成果，包含前期諮詢規劃、建設開發到後期維護管理，成為企業對外展示優質產品與技術的重要平台。同時，展期間不僅有技術展示，還有採購洽談與專業論壇，邀請各領域專 ...台灣新生報 ・ 1 天前