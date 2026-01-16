台股放量創高大漲598點 台積電、0050人氣王

台股多頭火力全開，指數與資金動能同步升溫。今(16)日加權指數放量大漲598.12點，終場收在31408.7點，再度改寫歷史收盤新高；在行情噴出之際，定期定額投資人數跟著攀升，台積電與元大台灣50穩居人氣標的，顯示市場資金一方面追逐短線行情，另一方面仍看好長線布局。

今日台股盤面表現，台積電股價一度衝上1,750元新天價，帶動電子權值股齊揚，加權指數盤中最高來到31475.22點，終場刷新收盤紀錄，成交值放大至8,233.61億元，創下史上第2大量，市場追價力道明顯。

從週線與整體規模來看，隨著指數續創新高，本週漲勢明顯擴大。依證交所最新統計，加權指數本週累計上漲1,119.74點，漲幅達3.7%，在指數走高帶動下，全體上市公司總市值飆升至102.35兆元，正式突破百兆元關卡，單週大增約3.66兆元，市場規模顯著放大。

在指數高檔震盪之際，長線投資資金並未退場。根據證交所公布的定期定額交易戶數統計顯示，去(2025)年12月單一個股投資戶數排名，以台積電14萬9,433戶蟬聯冠軍，單月增加逾6,600戶，反映投資人對半導體與AI長期成長動能具有高度信心。

金融股在定期定額排行榜中表現同時轉強，前20名個股中，共有12檔為金融股，占比來到6成，且前10名中有7檔為金控股。其中，玉山金12月定期定額交易戶數為2萬9,876戶，超越兆豐金的2萬8,236戶，成為金控族群中人氣最高者；中信金、第一金及富邦金同樣名列前茅。

至於ETF方面，市值型ETF持續吸納資金，12月元大台灣50定期定額投資戶數衝上70萬9,151戶，不僅穩居ETF排行榜首位，也首度超越70萬戶大關。高股息ETF緊追其後，元大高股息、國泰永續高股息及富邦台50分列第2至第4名，凸顯在指數創高環境下，投資人傾向同時參與大盤成長與穩定配息2類配置。

