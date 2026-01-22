台股新二哥誕生！台達電股價衝1245元天價 市值強勢超車鴻海
台股今（22日）上演歷史性一刻！早盤氣勢如虹，指數一度飆漲612點，最高衝上31,858.82點，改寫歷史新高，電源供應器龍頭台達電（2308）股價更如猛虎出閘，開盤後一路狂飆，強勢攻上漲停板1245元，創下歷史新天價。
這波漲勢也讓台達電市值一口氣衝上3.23兆元，正式超車鴻海（2317），奪下台股市值二哥寶座，僅次於護國神山台積電（2330）。
AI助攻營收大爆發 BBU成標配題材熱
台達電這次能成功「篡位」，關鍵就在於AI資料中心需求強勁。台達電去年全年合併營收達5,548.85億元，年增31.8%，單季及全年營收同步改寫新高。
市場分析，隨著AI伺服器規格跳升，相關產品價值同步上調。特別值得注意的是相關備援電池模組（BBU），已從過去的「選配」升級為伺服器的「標準配備」，用以確保資料安全寫入到備援的固態硬碟（SSD）中，這讓掌握關鍵技術的台達電直接受惠。
美系外資看好，受惠於GB300與接下來VR200放量，台達電伺服器電源營收上半年有望倍增，且營運動能將一路延續到下半年。若以明年本益比31倍來估算，上調目標價至1628元並預估今、明兩年每股獲利（EPS）將分別達36.6元及53.5元。
土洋法人選邊站 棄鴻海、抱台達電
除了基本面強悍，籌碼面也由台達電大獲全勝。統計顯示，三大法人自去年12月19日翻多後，截至今年1月20日已加碼台達電逾2.9萬張，昨日（21日）更在逆勢中加碼2,619張。
反觀原先的二哥鴻海，近期卻淪為法人提款機，不僅昨日遭賣超近2.49萬張，連三日賣超張數更逼近8萬張。在一買一賣之間，台達電市值來到3.23兆元，險勝鴻海的3.15兆元，正式宣告台股權值股版圖洗牌。
川普「TACO」效應發威 台股狂飆600點創高
至於今日台股的漲勢，主要推手來自美國總統川普的政策態度轉變。川普在達沃斯論壇宣布已就格陵蘭問題與北約盟國達成協議框架，並取消原先擬對歐洲加徵的關稅，這種高高舉起、輕輕放下的風格被市場戲稱為「TACO交易」（Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣退縮）。
隨著地緣政治緊張緩解，恐慌指數VIX跌破17、激勵美股四大指數全面收紅，推升成為今日台股反彈的關鍵動力，台股加權指數今日一度大漲逾600點，最高衝上31,858點，再創歷史新高。
在這波多頭派對中，不僅台達電創新高，權王台積電也逼近1,780元歷史天價；記憶體族群南亞科（2408）、華邦電（2344）更是勁揚逾7%，加上AI概念股仁寶（2324）、英業達（2356）飆漲超過6%，顯示資金正全面回流電子股。
