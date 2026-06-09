台股新增一檔關禁閉！富邦媒遭加重處置 延長至24日
臺灣證券交易所與櫃買中心今（9日）傍晚正式公布最新的有價證券處置股名單。在最新出爐的名單中，上市股票部分僅有富邦媒（8454）1檔被點名，且因符合特定加重指標，其「關禁閉」的管制時間與撮合頻率將雙雙遭到加重監管，處置期間將從明（10日）起一路實施至6月24日為止。
撮合拉長至二十分鐘
值得投資人高度注意的是，富邦媒先前已因為達注意股票標準，被證交所列為第一次處置股，原定的處置期間為6月5日至6月18日，並採每5分鐘撮合一次的人工管制措施。
不過，由於其交易熱度未見冷卻，證交所今日決定加大監管力道，宣布將處置時間向後延長至6月24日，且撮合作業也將從原本的5分鐘，大幅拉長到「每20分鐘」才人工撮合一次。
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