台股新增5檔「關禁閉」！它慘吞25分鐘撮合

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財經中心／林浩博報導

證交所與櫃買中心今（11）日公告新增5檔處置股，包括鞋類代工大廠來億-KY（6890）1檔上市，以及半導體清洗設備廠科嶠（4542）、網紅店商平台美而快（5321）、AI電阻材料廠九豪（6127）、PCB材料場尚茂（8291）4檔上櫃，均從明（12）日起關至6月26日。（示意圖/ AI製圖）

證交所與櫃買中心今（11）日公告新增5檔處置股，包括鞋類代工大廠來億-KY（6890）1檔上市，以及半導體清洗設備廠科嶠（4542）、網紅店商平台美而快（5321）、AI電阻材料廠九豪（6127）、PCB材料場尚茂（8291）4檔上櫃，均從明（12）日起關至6月26日。

公告處置如下：

來億-KY（6890）：20分鐘撮合一次

原因：最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.01%，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達52.50 元，且06月11日群益證券商買進之比率為78.23%。

科嶠（4542）：20分鐘撮合一次

原因：最近六個營業日累積之最後成交價漲幅達27.67%，且最近六個營業日起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣45元，且當日週轉率達11.71%，且當日本益比為256.30、股價淨值比為12.23且為其所屬產業類別股價淨值比之2.71倍。

美而快（5321）：20分鐘撮合一次

原因：最近六個營業日累積之最後成交價跌幅達39.66%。

九豪（6127）：5分鐘撮合一次

原因：當日本益比為N/A、股價淨值比為7.34且為其所屬產業類別股價淨值比之1.63倍、當日週轉率達54.15%、元大證券公司當日買進該有價證券之成交金額達13.79億元，且占當日該有價證券之總成交金額29.84%、元大證券公司當日賣出該有價證券之成交金額達12.72億元，且占當日該有價證券之總成交金額27.52%

另外，九豪最近6個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達71.67%，當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達74.43%

尚茂（8291）：25分鐘撮合一次

原因：最近6個營業日累積之最後成交價跌幅達59.49%。尚茂原定處置到6月23日，延長處置期至6月26日

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