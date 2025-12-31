台股新年開市奔3萬點？阮慕驊曝軍演「封關照收紅」原因：一族群2025賺很大

今（31）日是2025年最後一天，綜觀整年，從4月美國總統川普（Donald Trump）拋出衝擊全球政經局勢的對等關稅，到人工智慧（AI）泡沫的討論聲浪興起，投資人可謂如坐於雲霄飛車。財經專家阮慕華今在臉書回顧，台股加權指數今天收年線，全年上漲4592點，漲幅19.93%，歷經全年的漲跌，直至今天盤中一度登上2萬9大關，最終收在28963點，「意思到了！」

2025年封關日，台股表現火熱，今以28723點開出後，盤中最高觸及29009點，首度站上29000點大關，終場上漲256點，收在28963點，創下收盤最高紀錄；電子權值股中，台積電、鴻海、廣達、聯發科全部紅，其中晶圓代工龍頭台積電（2330）更大漲30元創下新天價領漲大盤，氣勢一路延續至收盤，同樣收在1550元，也是歷年封關最高價，與去年同期價格相比，等於持有1張今年就賺了47.5萬。

阮慕驊指出，台股今年歷經歷經3、4月的大跌，5到10月的大漲，11月下跌回測降溫，12月再上漲1337點，直至今天登上29000點大關，雖然終場沒收在全年最高，但意思到了；另一方面，台指期收盤前急拉收在29016點，人為拉抬收二萬九的意圖相當明顯。櫃買指數部分全年漲近8%，落後大盤，但日K連8紅，且本月全月漲幅5.32%，超過大盤（4.84%），可見櫃買近期轉強的趨勢。

阮慕驊提到，台積電今收在1550元歷史最高點，全年漲幅44.2%，市值突破40兆元。他也分析，近期在共軍圍台軍演下，台股仍維持強勢，這跟半導體供應鏈在全球不可替代的地位有關，但仍希望兩岸和平，才能保盛世於「東半球」。文末，阮慕驊笑稱，2025年會選股、會操作的人，應該獲利頗豐，相信2026年也是。

