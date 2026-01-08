台股新標高30593！收盤翻黑跌74點 7檔台股基金淨值逾百元創新高
台股今天盤整，不過盤中仍然一度衝高，改寫歷史新高30593點，終場拉回下跌74點，收在30360點，成交量仍高達7381億元。
多頭主角台積電今天終場上漲0.6％，穩住盤勢；股王信驊盤中改寫台股新天價7825元，終場上漲3.6％；股后緯穎盤中也創新高價4850元，但終場收跌0.4％。
台股頻創新高，台股基金也跟著衝高，截至7日為止，淨值創近一年新高有29檔，範圍涵蓋科技類、一般股票型、中小型、上櫃股票型、價值型；基金淨值達百元的共7檔，包括凱基台灣精五門基金、PGIM保德信中小型股基金、野村e科技基金、元大2001基金、景順台灣科技基金、摩根台灣增長基金，以及台中銀數位時代基金A(累積型-新台幣)。
凱基台灣精五門基金研究團隊表示，隨著2022年底ChatGPT問世，開啟AI時代，台灣已從「毛三到四」的代工王國，變身為算力核心的「AI之島」，台灣在AI浪潮中登上世界主舞台，台股也繳出124%的波段漲幅。展望2026年，企業獲利持續穩健成長，市場預期台股EPS有機會上看1600元，可望成為延續轉接長線多頭的強力支撐；過去3年由電子下游AI伺服器題材主導的投資主軸，接下來可以轉向留意電子上游，受惠晶圓大廠產能滿載的設備耗材與封裝測試族群，將是值得留意的方向。
台股自2023年至2025年已連續三年上漲，放眼過去20年，連續第四年仍維持多頭的情況並不常見。兆豐台灣先進通訊基金經理王仲良表示，從基本面與資金面來看，這樣的趨勢在2026年仍具延續條件，主要有四大利多支撐。
第一，聯準會已啟動預防性降息循環。在降息過程中，市場資金動能通常不需過度擔憂，歷史經驗顯示，降息循環期間本益比（PE）往往有上修空間，有利風險性資產表現。
第二，AI基礎建設需求持續強勁。第三季美國科技股財報已全數公布，四大CSP（雲端服務供應商）對AI相關資本支出普遍上調，顯示AI仍處於高度成長階段，相關供應鏈訂單能見度明確。而除企業端資本支出外，AI發展也正進入多元投資階段。海外市場，OpenAI等新創企業持續投入，各國為提升國家競爭力，勢必加碼「主權AI」建設，形成另一股長期需求來源。
第三，美股與台股企業獲利動能延續。無論是今年或明年，企業整體盈餘仍可望維持成長趨勢，為股市提供基本面支撐。
第四，非AI產業庫存已調整至低檔。過去一至兩年AI高速成長的同時，消費性電子、車用與部分公共產業已歷經兩至三年的庫存修正，目前多數產業庫存水位偏低，一旦Fed降息、需求回溫，在低基期下將具備明顯復甦動能。
王仲良進一步表示，科技創新長期將驅動經濟成長，主要係受惠科技技術革新，將大幅提升企業生產力，改善企業的管理效率，導致全球經濟結構的質變。如過去1990年代，PC與網路的普及大幅提升生產力並改變全球經濟結構，造就所謂的新經濟。本次AI產業預估將帶動新一波工業與商業革命，繼續推升企業生產力邁入新紀元。因此，科技股仍將是中長期投資主流，掌握科技趨勢，等同於參與全球財富成長列車。
2026年，接下來AI應用將逐步落地，進入百花齊放階段，包括邊緣AI、智慧城市、交通管理、自動駕駛與機器人等領域，皆有機會成為下一波成長動能。另外，由美股獲利表現來看，券商普遍預估獲利目前仍處於上修階段，同時成長動能也不再只有資訊科技一枝獨秀，包括房地產、原物料、公用事業、醫療保健等，市場預估獲利均有機會超過兩位數成長。因此今年上漲的類股，普遍預期會比去年更加多元化。
下周台積電首場法說登場，輝達執行長黃仁勳日前率先透露「台積電2026年迎來顯著成長年」，持續激勵1月以來半導體股及ETF股價表現搶眼，加上1月即將除息的半導體ETF包括新光00904、00927雙雙祭出高預估配息金額吸睛，法人建議投資人若著眼AI中長期趨勢成長動能帶勁下，現階段不妨布局1月半導體高配息ETF參與除息行情。
新光臺灣半導體30 (00904) ETF經理人詹佳峯表示，1月半導體晶圓代工、記憶體、IC設計三族群股價撐腰，帶動半導體股價表現搶眼，以晶圓代工來說，最大投資亮點是台積電，目前機構法人預估，2026年台積電基本面表現有望脫胎換骨、浴火重生，包括2奈米產能放量、CoWoS產能翻倍成長，主打先進封裝及晶圓製造的一站式優勢打遍天下無敵手。
另外，台積電海外設廠、全球佈局進入收割期，不僅掠奪AI、車用等各類半導體訂單，同時，台積電今年可能高舉獨佔者的定價權優勢，進行一波晶圓代工「漲價」潮，連同記憶體、矽晶圓及其他半導體缺貨族群，在強勁基本面撐腰下，有望驅動全年半導體產業鏈營收、獲利維持成長榮景，中長期股價表現後勁強。
台新投信ETF投資團隊表示，當全球AI進入物理AI新時代，背後極需半導體眾多重要關鍵零組件支撐AI相關基礎設施，所帶來的結構性轉變，包括：先進製程封裝技術全面量產、高頻寬記憶體超級周期啟動及ASIC自研晶片風潮百花齊放，共同推動台灣半導體產業鏈進入黃金成長年代，建議投資人在2026年全球AI產業蓬勃發展之際，不妨持續鎖定半導體全產業ETF或IC設計ETF進行靈活布局，把握AI半導體股價高速成長的爆發潛力。
群益投信台股ETF研究團隊表示，AI科技主題仍是市場焦點，而台灣因擁有完整的科技供應鏈，更扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注，而這當中亦不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局之首選，建議投資人也不妨透過訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情。
群益科技高息成長 (00946)經理人洪祥益表示，台股在創高後呈現高檔震盪機率高，短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，不過回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。
群益半導體收益ETF(00927)暨群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，整體來看，台灣目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，而引領全球科技趨勢之AI發展亦如火如荼，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，產業成長性看好。
