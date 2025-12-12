台股早盤上漲逾200點 力拚站穩5日線 台積電漲10元

本周寒流報到，全台溫度直直落，許多人已開始準備各式保暖用品來抗寒。但你知道嗎？保暖做得不當，不但不能取暖，還可能傷害皮膚！尤其是暖暖包、熱水袋等超過40℃以上的熱源，若長時間貼在皮膚上，恐造成皮膚發炎、甚至留下難消退的紫紅斑。想保暖又不受傷，挑對小物、用法正確很重要。 天冷時，一般人會使用一些保暖商品來保暖，常見有暖暖包、熱水袋、熱敷片等，台安醫院醫療品質副院長兼皮膚科主任、臺安醫院醫學美容中心主治醫師曾德朋表示，從皮膚科觀點來說，長時間使用超過40℃以上的保暖物品，很容易造成皮膚發炎，或會產生無法消退的紫紅色斑紋，使用上不得不慎。以下整理最夯5種保暖小物，教你聰明取暖、安心過冬！ 拋棄式暖暖包暖包，大概是最方便便宜的保暖小物了，市面上有手握式及黏貼式兩種，內容物以活性炭、鐵粉等為主要成分，外層以棉質布包裝，拆封後雙手搓揉幾下，讓鐵粉氧化產生熱能，可以達到保暖效果。一般來說，暖暖包一小包使用時限為12小時，國家標準規定溫度最高不能超過70℃，暖暖包平均約可維持40℃的溫度，在寒流來時或需要的時候，能提供最簡易又方便的保暖。 充電式暖抱枕這類型的發熱暖抱枕，造型多樣、圖案可愛，使用前只需

