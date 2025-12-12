台股早盤上漲逾200點 力拚站穩5日線 台積電漲10元
美股道瓊、標普500指數收盤創新高，不過科技股下挫，台股今天（12日）開盤走堅，早盤最高28238.39點，上漲213.64點，之後高檔震盪，力拚站穩5日線約28218點。台積電早盤上漲10元，達1480元。
電子權值股台積電上漲10元至1480元，漲幅0.68%，鴻海、台達電、日月光投控上，聯發科跌5元至1390元，南亞科上漲約2%。人工智慧（AI）伺服器概念股廣達、緯創上漲。
期貨法人指出，年底作帳行情下，預期台股高檔震盪盤堅，類股輪動，觀察台股資金面動向。
（責任主編：莊儱宇）
