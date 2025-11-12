台股早盤上漲92.24點 台積平盤震盪 PCB、航運、傳產扮撐盤要角

台股加權指數今（12日）早上漲 92.24 點或 0.33%，暫報 27,877.19 點。「權王」台積電（2330）今日於平盤價 1,465元上下打轉。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 美國政府關門有望結束，但在科技股走弱下，美股四大指數周二（11日）漲跌互見。費半指數重挫 2.48%、那斯達克收跌 0.25%，不過標普 500 指數小漲 0.21%；亞股市場今（12）日開盤也上衝下洗，台股加權指數至上午 9:20 分，上漲92.24 點或 0.33%，暫報 27,877.19 點。

疲軟的ADP就業數據暗示美國勞動市場正在降溫，提振聯準會（Fed）降息的預期，加上美國政府關門可望即將結束，道瓊指數大漲超1%。納指則在科技股的拖累下收跌。指標股輝達（NVDA）受到軟銀釋出在第三季清倉訊息影響下，股價下挫近 3%。近期，「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）質疑 AI 公司的資產負債。科技股估值擔憂引發相關股票大幅下挫。

廣告 廣告

觀察盤面上，「權王」台積電（2330）今日於平盤價 1,465元上下打轉，不過台光電（2383）、金像電（2368）、金居（8358）等PCB 族群今日漲勢強勁，其中，金像電更直接亮燈漲停 548元；此外，記憶體股創見（2451）也攻上漲停價 196.5元，而受記憶體熱潮帶動下，封測廠華東（8110）也攻上漲停 38.3元，不過 DRAM 雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）則是回檔 0.64%、1.52%。

傳產族群方面，台玻（1802）也上漲 7.6%，帶動玻璃類股整體漲幅 6.8%，為今早表現最亮眼的產業；汽車股裕隆（2201）今早也直攻漲停 35.9元；航運族群中，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）今早皆上漲 3%之上，其中萬海更漲逾半根漲停（5.6%），散裝的裕民（2606）、慧洋—KY（2637）的漲幅也有 2% 之上，帶動整體類股指數上漲 2.6%。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

記憶體、伺服器概念股夯！外資加碼鎖定「個股名單」曝光

宜蘭淹水又停水停電！蘇澳淨水場故障影響萬戶 電箱爆炸4千戶沒電