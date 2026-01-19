台股早盤下挫百點後「黑翻紅」 台積電跌15元開1725元

台股上週大漲創下歷史新高，不過上週五美股收黑，四大指數漲少跌多，連帶台股今（19）日開盤下跌71.93點，以31336.77點開出，跌幅0.23％，不過隨後早盤由黑翻紅，最高一度觸及31447.50點。

權值股方面，護國神山台積電（2330）下跌15元至1725元，暫報1735元；鴻海（2317）下跌1元至233.5元，暫報231元；聯發科（2454）上漲5元至1510元，暫報1480元；台達電（2308）上漲20元至1145元，暫報1140元。

責任編輯／馮康蕙

