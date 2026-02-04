台股早盤下挫逾200點「失守3萬2」 台積電跌25元至1775元

今年1月甫告一段落，台股漲幅已達11.63%。CRIF中華徵信所，今日發布一份報告，提醒千金股中本益比破百倍的有聯亞的214倍、昇達科的158倍、精測的107倍，此外高過90倍以上的有信驊、創意、穎崴、光聖等，其他總計有14檔破50倍，這些都高過台積電與輝達，作為選股時的估值對照基準的話，宜避免追高風險。但若能鎖定本益比低於輝達、股價位在500-1,000元之間、且可連結AI供應鏈題材與實質訂單的科技績優股，或更有機會成為今年的市場主流。

Yahoo股市 ・ 14 小時前 ・ 3 則留言