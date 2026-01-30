台股早盤下挫近300點 台積電跌20元至1785元
美股29日漲跌互見，道瓊工業指數上漲55.96點，那斯達克指數下跌172.33點，台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.8%，台指期夜盤下挫331點。台股今天（30日）震盪走低，早盤加權指數一度下跌逾300點，跌破5日線，最低至32191點。台積電同步走跌，早盤最多下跌20元至1785元。
台達電、鴻海、聯發科、聯電、日月光投控和信驊等權值、高價股紛紛走跌，電子類股指數下挫逾1%。
專家看盤》科技股急煞車！漲多就是風險？台股回測5日線
[Newtalk新聞] 「台股今天(30日)漲多回跌，受到美股科技股拉回影響。」分析師林漢偉表示，大型權值股面臨外資賣壓，中小型股漲多震盪加劇。盤面維持多方架構，但高檔仍須留意量能與輪動速度。台股今天指數回測5日線支撐，預計量能萎縮。 美股表現重點：美股昨天四大指數漲跌互見，受到企業財報與短線資金影響。那斯達克指數下跌0.72%，領跌四大指數。半導體表現：泛林集團 3.59%、安森美-4.2%。大型股表現：微軟-10%、META 10.4%。 林漢偉表示，美股昨天受到微軟財報影響，盤中微軟大跌11%,雖META、半導體、記憶體個股逆勢上漲，但因黃金、白銀、虛擬貨幣等商品市場獲利賣壓，導致全球金融市場劇烈震盪，終場費半指數續創歷史新高。盤後蘋果與閃迪公布財報優於預期，股價雙雙走揚，有利今天台股跌幅收斂。 總體面與台指期：美元拉回，美債利率下滑。台指期下跌331點，跌幅1.01%。台積電ADR下跌0.8%。 以下是分析師解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能觀察 外資現貨續買空單大增，籌碼面維持中性。 櫃買指數失守5日線支撐，中小型股短線有修正壓力。 二、傳產與題材概念股 低軌衛星輪動：
美股週四漲跌互見 台股開盤上漲19點
[NOWnews今日新聞]美國股市週四漲跌互見，道瓊、費半指數走強，不過微軟財報發布後暴跌近10%，台北股市今（30）日開盤上漲19.25點、來到32555.52點，隨後翻黑下跌逾200點。大盤開高之...
台股開盤下殺200點！台積電失守1800元
台股29日開盤後最高大漲192點至32,996點再刷新高，隨即遇到獲利了結賣壓湧現，盤中翻黑下跌，終場跌267點收在32,536點。台股今天（30日）開盤跌勢不止，下殺超過200多點。
《金融》每套售價漲至2450元 馬年生肖套幣創新高
【時報-台北電】中央銀行發售「丙午馬年生肖紀念套幣」，儘管因白銀價格驚驚漲，馬年生肖套幣每套售價漲至2,450元，創歷史最高價，但往年龍年、馬年套幣都相當熱銷，加上近來貴金屬價格飆漲，今年馬年套幣網路預購5萬套超額認購，臨櫃開賣買氣延續熱度，繼前年龍年套幣後再現搶購潮。 央行馬年套幣今年發行量9萬套，採網路、臨櫃雙軌並行銷售，網路預購5萬套已於1月12日截止、1月19日完成繳費；臨櫃4萬套則於1月29日開始銷售。臺銀總行、館前分行29日一早都出現大批排隊人潮，預估今年至少比去年多出三成，頭香兩位大學生更在凌晨一點就到場排隊。 央行發行局長鄧延達指出，今年套幣買氣相當熱絡，網路預購被搶購一空，但有約5,000套未在期限內完成繳費，因而再放入臨櫃銷售，全國臺銀銷售據點開賣當日中午前即全數被掃光。 臺銀副總戴士原指出，統計今年網路申購人數約6萬多人，中籤率約8成左右，29日臨櫃開賣，營業部配售份數1,061套，上午10點59分就銷售完畢。臺銀發行部經理陳材燦表示，今年紀念套幣為銀幣，隨著今年以來貴金屬價格大幅成長，銀價處於相對高檔，也吸引幣迷搶購。 央行每年發行以當年生肖為主題的紀念章牌，搭
布局2026年營運藍圖 海利普董事長：以AI機電工程打造新成長曲線
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 不受去年整體太陽光電產業景氣趨於低迷的影響，海利普電子科技展現穩健經營與前瞻布局，正式對外說明2026年營運規劃與發展願景。將以既有專業機電工程技術為核心，結合AI智慧應用與能源轉型趨勢，積極拓展新事業領域，打造多元且具韌性的成長動能。 海利普電子科技董事長謝宇霖表示，2025年對太陽光電產業而言確實充滿挑戰，但也正...
趁鎳價上漲大出清！國家隊大砍「線纜巨頭」5千張抱走2.2億 再反手倒貨記憶體「3強」捲破19億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（28）日大漲485.9點、漲幅1.5%，最終以32803.82點作收，成交金額為8324.17億元。根據「玩股網」統計八大公...
《晨間解盤》日KD超買 短震逢回撿
【時報-台北電】周四台股早盤開高，盤中再創歷史新高後出現賣壓由紅翻黑，終場下跌267點，跌幅0.82%，收在32536，成交金額放大至9307億元。在最新美股走勢部份，市場消化科技巨頭財報與聯準會利率決策，微軟財報發布，資本支出再度受到市場檢視，股價收盤重挫9.99%、Meta財報一季度指引優於預期，股價大漲漲10.4%，周四美股主要指數漲跌互見，道瓊上漲0.11%、標普下跌0.13%，那斯達克下跌0.72%、費城半導體上漲0.16%，台積電ADR下跌0.8%。 凱基投顧表示，周四台股早盤再創歷史新高，短線正乖離過大，日KD指標位於高檔超買區，台股創高後短線進入震盪，下檔觀察去年12月中旬台股展開波段攻勢以來皆能力守的10日均線支撐力道。短線台股或將進入震盪，惟周四下跌過程中跌勢沒有擴大，量能卻是再創歷史天量，顯然震盪逢低買盤仍然源源不絕，由於中長線量能趨勢已經來到新里程碑，在量先價行的保護下，即便短線出現震盪拉回，偏多趨勢不易扭轉，操作心態逢拉回仍須偏多因應。 觀察台股盤面結構，電子股漲多進入震盪，盤面僅光通訊、伺服器管理晶片、低軌衛星較有表現，非金電則是聚焦鋼鐵、電器電纜、生技；資
《傳產》雙引擎 不銹鋼廠2月盤價飆
【時報-台北電】國際不銹鋼原料行情勢不可擋，受惠於印尼鎳礦供應趨緊預期與倫敦金屬交易所（LME）鎳價強勢反彈，加上預期台美關稅談定後，下游外銷將增，對不銹鋼的需求成長可期，給足鋼廠大幅調漲2月不銹鋼盤價的底氣，燁聯宣布2月304系列每噸調漲7,500元，華新的316系列產品更一口氣大漲1.1萬元，漲幅遠高於市場預期，且都改寫近期最高調漲紀錄。 市場人士指出，不銹鋼市近期由「成本推升」與「預期心理」雙重引擎帶動，不僅鋼廠盤價上漲，流通價格也持續提高。分析師表示，印尼政府近期暗示將進一步管控鎳礦出口配額，引發市場對供應鏈中斷的擔憂，支撐LME期鎳價站穩高檔。 與此同時，1月不銹鋼廢料報價持續墊高，使鋼廠生產成本壓力劇增。 原本市場預估，2月304系列產品盤價每噸調漲6,000～7,000元；含鉬的316系列，因鉬鐵價格高位震盪影響，外加價部分每噸可能續漲1,000～2,000元；430系列鉻系產品因需求平穩，預估會開平高盤。 結果29日燁聯率先開盤，304系每噸漲7,500元、316L附價漲3,500元、430系漲1,000元，漲幅均高於市場預期。 華新同日也開出2月新盤，漲勢更猛，其中3
ETF股王0050正2「1拆22」分割來了！「45萬變2萬」 最後交易日曝
「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）將啟動分割作業了！元大投信29日公告分割投票結果正式通過，以目前價格估計分割比例為1拆22，3/24為分割前最後交易日，3/25至3/30暫停交易，3/31恢復交易。
快訊／川普：美東時間週五上午宣布聯準會主席人選
全球關注美國下一任聯準會主席人選，牽涉各國財經與投資。美國總統川普29日表示，他將在美東時間週五上午（台灣時間30日下午）公布新任聯準會主席。
《晨間解盤》AIASIC伺服器展望佳 1概念股可著墨
【時報-台北電】聯準會對降息展望立場偏鷹派，加上台股漲多月季線乖離過大，29日指數創高逼近三萬三出現獲利調節賣壓，終場加權指數跌267點，收32536點。盤面上，光通訊/矽光子族群光聖、聯亞、環宇-KY大漲；金屬相關第一銅、華新、精鋼、大成鋼等也都有2%以上漲幅。 美股最新收盤方面，儘管Meta因強勁展望股價大漲，但微軟卻因創高的資本支出計畫引發AI過度投資疑慮，終場美股漲跌互見，道瓊漲0.11%、那指跌0.72%、費半漲0.16%。 元大投顧指出，外資預估2027年四大CSPASIC晶片市佔將與輝達GPU形成50：50，預估2028年出貨量將超越輝達，當中GoogleTPU預估今年出貨350萬顆，明年上看700萬顆，占CSP廠商約7成，換句話說台股除輝達持續下單量增加之外，四大CSP廠商未來將提供台廠不亞於輝達的成長動能，外資因此大幅調升台股今明年及以後EPS，成為近期台股強勢上漲的基本面底氣。台股方面，乖離過大加上逢高調節賣壓，指數創高爆量拉回，後續只要短期均線不要帶量跌破，台股較不容易出現連續下跌的走勢，布局上仍需避免過度槓桿與追價，留意持股過高風險。 選股方面，元大投顧分析，A
《數雲端》愛爾達、緯來電視 跨平台合作
【時報-台北電】愛爾達科技-創（8487）與緯來電視網29日發表聯
台積電ADR週四翻空回吐0.8%，2奈米量產動能與資本支出成焦點
【財訊快報／陳孟朔】台積電(2330)(美股代碼TSM)ADR週四收盤回吐2.75美元或0.8%，報339.55美元，前兩個交易日連彈2.86%，但週四隨美股科技股整體拉回，目前開春以來漲幅收窄至11.73%。市場人士指出，台積電於1月中旬法說會釋出的利多已部分反映，投資人現階段正密切觀察2奈米(N2)製程的進展，以及史上最高的年度資本支出對獲利結構的影響。在1月15日的法說會中，台積電公布2025年第四季毛利率衝上62.3%，遠優於市場預期，全年每股盈餘(EPS)達66.25元新台幣。更令市場震撼的是，台積電宣布2026年資本支出將大幅上調至520億至560億美元(約1.7兆元新台幣)區間，顯示AI需求已由產能建置轉向實質獲利階段。財務長黃仁昭預估，2026年美元營收成長率將接近30%，展現其在先進製程領域的絕對統治力。技術進展方面，台積電已正式啟動2奈米製程的風險量產，計畫於2026年下半年開始大規模放量。分析機構指出，由於AI加速器、高效能運算(HPC)及新一代智慧型手機晶片的強勁需求，台積電2奈米產能在2026年幾乎已預訂一空，其營收貢獻預計在2026年第三季就有望超越3奈米及財訊快報 ・ 46 分鐘前 ・ 發表留言
第一桶金買房成關鍵 首購族生存戰開打 專家：房價波動下，買對地段才安心
在房價高檔、交易量緊縮與銀行貸款趨嚴的多重壓力下，年輕首購族正面臨購屋門檻持續墊高、進場難度明顯升高的嚴峻市場環境。全國不動產板橋店經理葉俊男指出，近三至五年間，房價單價在多數都會區上漲約 50% 至 70%，過去 1,500 萬元即可入手的產品，如今往往得提高到 2,000 萬元以上，讓首購族陷入「越買越小、越買越辛苦」的困境。賣厝阿明 ・ 26 分鐘前 ・ 發表留言
「人間芭比」瑪格羅比挑戰從影以來最瘋狂絕戀！她在《“咆哮山莊”》中，攜手入圍奧斯卡的新生代男神雅各艾洛迪，大膽詮釋文學史上最著名的「有毒關係」。瑪格羅比受訪時直呼導演艾莫芮德芬諾「超懂撩」，竟然連演員親密戲時嘴角溢出的唾液、細微汗水等「生理反應」都特寫放大，讓大銀幕充滿讓人臉紅心跳的情慾誘惑。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積電這句話點醒投資人 2026投資風向轉這族群！
美股2026經濟成長強勁、企業獲利前景續旺，市場資金擔心大型科技股價過熱風險升，今年投資魅力可能退燒，改關注可望受惠經濟重啟動能的工業、能源類股，加上台積電法說會後，公司高層提出AI需求是真實的，且關心電價議題，點出美台兩地重電股、電力基建股飆升，不再只是短線資金追逐熱點，反而是電力需求結構出現長線結構性改變，尤其是大型科技龍頭企業，開始將電力與數據中心基建，視為未來AI擴張的核心戰略資產，再度擦亮電力等傳統公用事業正華麗轉身，成為AI基建潮下，大啖AI硬體紅利的投資新亮點。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
【肥貓現形】力積電擠入前三高！董事平均領218萬元 百萬年薪還有這15家
證交所今（30）日公布2024年度董監酬金支領情形，統計顯示，上市公司中，有超過百家處於虧損狀態，但其中仍有15家以上公司董事平均酬金（未加計兼任員工薪資）超過百萬元，宏達電（2498）、友達（2409）再度霸榜，但力積電（6770）擠掉國橋（1312）變成第三名，不過，若看增幅，他們都不是最高的，台塑（1301）稅後虧損，董事平均酬金年增破百萬增幅最大。Yahoo股市 ・ 26 分鐘前 ・ 發表留言
《台北股市》注意股：30日「股王1原因入列」光聖、聯亞、金居等38檔
【時報-台北電】台股30日盤前懶人包，注意股一次看！證交所、櫃買中心最新公告顯示，上市櫃及興櫃計有38檔個股被記警告，其中上市有康那香(9919)、美德醫療-DR(9103)等16檔；上櫃有金居(8358)、博智(8155)等18檔；興櫃有心誠鎂(6934)、安盛生(6734)等4檔。 38檔個股中，統計近十日被證交所或櫃買中心吹哨次數不低於三次計有10檔，為聯亞(3081)、心誠鎂(6934)、沛爾生醫-創(6949)、IET-KY(4971)、光聖(6442)、能率亞洲 (7777)、金居(8358)、波若威(3163)、華東(8110)、美德醫療-DR(9103)，當中又以聯亞(3081)、心誠鎂(6934)、沛爾生醫-創(6949)都被記點6次最多。 「準萬元股」也是台股股王的信驊(5274)也遭點名，原因為近6日成交價差達615元，昨(29)日盤中一度再刷9500元天價，終場收9315元，上漲475元或5.37%。內外資研究機構高喊股王信驊衝萬元熱度顯現，目前最高價已祭出11,000元新天價。信驊(5274)去年營收年增高達41％，歐系外資預期今年營收成長率續衝達52％。在獲時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台股爆量震盪 零股大軍湧入
台股加權指數29日早盤再寫歷史新高32,996點後引發獲利了結賣壓，但是小資族逢回布局、催動零股大軍買盤積極進場，推升單日零股交易金額直奔281億元，並創下今年來次高，元大台灣50、華邦電、聯電、力積電、旺宏，為當日買盤湧入最多的前五檔。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
連續3天被盯上！這「半導體散熱股」一路關到2/23 攜低軌衛星兆赫、金寶入列13檔處置股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（29）日在電子股翻黑的拖累下，加權指數重挫至32,536.27點，跌267.5點，跌幅0.82%。證交所與櫃買中心於昨日同步公告...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言