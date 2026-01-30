台股早盤下挫近300點 台積電跌20元至1785元

【財訊快報／陳孟朔】台積電(2330)(美股代碼TSM)ADR週四收盤回吐2.75美元或0.8%，報339.55美元，前兩個交易日連彈2.86%，但週四隨美股科技股整體拉回，目前開春以來漲幅收窄至11.73%。市場人士指出，台積電於1月中旬法說會釋出的利多已部分反映，投資人現階段正密切觀察2奈米(N2)製程的進展，以及史上最高的年度資本支出對獲利結構的影響。在1月15日的法說會中，台積電公布2025年第四季毛利率衝上62.3%，遠優於市場預期，全年每股盈餘(EPS)達66.25元新台幣。更令市場震撼的是，台積電宣布2026年資本支出將大幅上調至520億至560億美元(約1.7兆元新台幣)區間，顯示AI需求已由產能建置轉向實質獲利階段。財務長黃仁昭預估，2026年美元營收成長率將接近30%，展現其在先進製程領域的絕對統治力。技術進展方面，台積電已正式啟動2奈米製程的風險量產，計畫於2026年下半年開始大規模放量。分析機構指出，由於AI加速器、高效能運算(HPC)及新一代智慧型手機晶片的強勁需求，台積電2奈米產能在2026年幾乎已預訂一空，其營收貢獻預計在2026年第三季就有望超越3奈米及

財訊快報 ・ 46 分鐘前