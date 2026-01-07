台股早盤下跌百點 台積電漲多拉回跌40元至1665元

【時報-台北電】台股連續兩日創新高，連帶的主動操作的台股基金也績效長紅，根據CMoney統計至1月5日資料顯示，147檔主、被動台股基金表現中，共86檔淨值與大盤同創新高。 群益群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢及定價權強的企業，還有內需、零售、百貨、餐飲、旅行、非建設資產股。 主動第一金台股趨勢優選（00994A）基金經理人張正中分析，華爾街13家券商預估2026年標普500指數目標價在7,100點至8,000點，中位數為7,600點，預估指數空數仍有1成至2成水準。台股與美股的連動程度高，市場預期2026年企業獲利年增率超過15％，2013年以來，產業獲利年度，台股全數出現上揚，從目前的獲利預估，也提供台股較強的上漲底氣。 群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）基金經理人陳朝政指出，參考近20年台灣加權指數表現，當1月有完整工作天數時

時報資訊