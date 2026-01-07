台股早盤下跌百點 台積電漲多拉回跌40元至1665元
台股5日首度衝破3萬點關卡，6日收30576.3點再創新高紀錄，連日創高後，今天（7日）早盤下跌約160點，最低至30412點，代表中小型股票的上櫃指數則開高。台積電早盤最多下跌40元，至1665元。
三大權值股漲跌互見，台積電漲多後拉回，早盤最多下跌40元至1665元；鴻海最多上漲2元至238元；台達電最多漲35元達1085元。
法人分析，台股創高後，短線震盪難免，惟台積電下周即將召開法說會，市場高度期待，法說行情提前點火，看好台積電法說會前台股有撐。另外要觀察美股能否續強，將牽動台股。
