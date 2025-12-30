台股早盤下跌逾200點 台積電跌15元

美國股市在聖誕假期後交投仍偏冷清，市場一面消化利率路徑與政策面變數，另一面評估AI投資對企業獲利的支撐力道，四大指數漲跌幅都不大；道瓊工業指數小跌0.04%，那斯達克指數走弱0.09%、標普500指數下跌0.03%，費城半導體指數則小漲0.05%。 科技股方面表現分歧，AI龍頭股輝達小漲1.02%，相對抗震，主因市場持續看好AI伺服器與資料中心需求動能，加上AI晶片訂單能見度高，支撐股價表現；同時輝達近期與多家雲端服務商深化合作，市場解讀其在AI生態系主導地位仍難以撼動。相較之下，特斯拉股價下跌2.10%，主要受電動車需求成長放緩與價格競爭壓力影響，加上市場對其自駕與機器人題材短線熱度降溫，資金轉趨保守。其他科技權值股方面，蘋果小幅回落，市場觀望新機銷售動能與供應鏈狀況。台積電ADR上漲1.35%，為台股多頭情緒加分。亞股方面漲跌互見，日股走跌、韓股走揚；港股回落、陸股小漲。 台股今（29）日不甩中國大陸軍演干擾，在權值股帶隊與題材股接力下續寫新高，加權指數終場上漲254.87點、收28,810.89點，成交金額達4,401.66億元，盤中最高衝28,841.64點刷新盤中歷史新高點；權王台積電(2330)上漲20元收1,530元改寫天價，帶動鴻海(2317)、聯發科(2454)、大立光(3008)等齊步上揚。盤面資金則轉向低價與漲價題材，面板族群由群創(3481)亮燈領軍，友達(2409)、彩晶(6116)同步走揚；PCB與材料端受漲價消息催化，凱崴(5498)、富喬(1815)、尖點(8021)、建榮(5340)、德宏(5475)等輪番表態；記憶體模組族群也接棒，威剛(3260)、十銓(4967)、群聯(8299)走揚，推升指數在封關倒數階段維持高檔熱度。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 15 小時前 ・ 9