台股早盤創歷史新高28590.91 台積電重返1500元 南亞科盤中觸歷史新高191.5元

臺灣加權指數來到28590.91點，大漲219點，創下歷史新高，最後收在28556點，南亞科早盤也是創下歷史新高191.5元，最後收在平盤189元。（圖片來源／GOOGLE地圖）

台積電早盤跳高開出，1505元開始往上攻，再加上其他三大權值股鴻海、聯發科、台達電都沒有下跌，指數來到28590.91點，大漲219點，創下歷史新高，隨著獲利了結賣壓出籠，指數漲幅收斂，最後收在28556點，大漲184.04點，單台積電貢獻120點，成交量萎縮回4318億元。

廣告 廣告

三大法人今日買超98.8億元，自營商買超65.9億元、投信反而是賣超50.8億元，外資買超83.7億元。

台積電重返1500元大關，南亞科盤中創歷史新高

台積電相隔一個多月，26日又重返1500元大關，最後一盤多頭拉抬之下，收在1510元，成交量18697張。其他權值股部分，鴻海上漲1.5元，收在225.5元，小漲0.67％。聯發科小漲5元，收在1385元，小漲0.36％。台達電小漲1元，收在956元，小漲0.1％，顯然買方追價意願不高，政府作多也不敢投太多，能把台積電帶上1500元就好。

盤面的熱門股仍是記憶體，力積電和華邦電今日成交量分別為31萬2千多張和27萬2千多張，成交量排全台股第一和第二名。

華邦電湧出獲利了結賣盤，和力積電成交量都超過27萬張

南亞科早盤創下歷史新高191.5元，最後收在平盤189元，成交量7萬7千多張，其中有3萬2千多張買在189.5元以上，實際上，南亞科已經來到許多法人心中的區間高價，比預計180元還多10元來到190元，沒想到美光強勁，硬是把記憶體股維持高價，顯得當初大股東台塑集團賣股好像賣太早了。

然而，許多類股看到台積電又回1500以上，投資人「見好就收」，開始獲利了結賣股，例如華邦電跳高78元開出，有超過20萬張成交在78元以上，10點45分以後第二次紅翻黑，之後一直維持在平盤以下，76.3元附近，散戶開始搶進尾盤，等明天一開高就賣，最後收在76.5元，小跌0.52％。

不斷電股擴廠消息，已經重複報導好幾次仍對股價有效

力積電更明顯，放假之前上漲3.59收在40.4元，今（26）日早盤大漲到42.20元，是12月23日盤中最高點，10點45分之後第三度紅翻黑，這次就一直在平盤以下了，收盤反下跌0.35元，收在40.05元，成交量312876張。

雖然早在11月媒體已經報導ASE-KY要擴大產線的消息，順達要再擴產線也早報導過了，但26日早上再報導一次，對股價還是有所幫助。

ASE-KY收盤大漲5.06％，收在1350元，順達開高、收在平盤323元，而且是最後一盤股價才下來，成交量5147張，再度拉出第三根黑K棒，之前也說要擴產的新盛力則早盤就紅翻黑，收盤下跌1.39％，收在177元，看來台股指數回到2萬8千5百點，投資人都不太願意去追價了，尤其是報了好幾次的同一個利多消息。

(原始連結)





更多信傳媒報導

股市黃金今年表現完勝房市 黃金今年表現最勇猛

彈劾總統賴清德一階過了 綠轟「二階不會過還硬要亂」存心讓中共高興

投書》茶行資安標案荒誕 國軍資安防護亟需革新

