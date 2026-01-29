台股早盤創高後翻黑挫逾300點！摜破5日線 台積電寫天價1835元後急挫

台股週四早盤創高後翻黑下挫逾300點，最低跌至32488.38點。資料照



美國聯準會維持利率不變，道指、標普收盤近乎持平，費半漲逾200點。台股今日（1/29）開高，在台積電、聯發科帶動下，甫開盤即大漲近200點，最高漲至32996.03點，改寫盤中史高，且距3萬3千點大關只差一步；台積電最高漲至1835元創新天價。9:20過後，台積電突翻黑下挫，跌至1800元，加權指數同步下挫逾300點，最低跌至32488.38點，上下震幅逾500點。截至10:07左右，成交量已逼近5千億元。

道瓊工業指數微漲12.19點，收在49015.60點，漲幅0.02%。標準普爾500指數微挫0.57點，以6978.03點作收，跌幅0.01%。那斯達克指數小升40.35點，收在23857.45點，漲幅0.17%。費城半導體指數上漲189.56點，收8306.74點，漲幅2.34%。

美股7巨頭財報陸續出爐，Meta財報、財測皆優於預期，大幅提高今年資本支出，盤後飆漲6.64%。微軟第二季雲端成長放緩，毛利率下探三年以來低點，盤後下挫6.14%。特斯拉第四季財報優於預期，盤後小漲2.16%。記憶體及部分半導體股續陽，英特爾收盤飆漲11.04%，美光、SanDisk各漲逾6%、9%，帶動費半指數上揚。

台積電ADR昨小漲1.17%，以342.3美元作收。權王台積電開盤漲了10元，早盤最高漲至1835元，再度改寫盤中新高，但9:20過後，股價突變臉翻黑，最低跌至1800元，跌幅逾1%，仍守住5日線。隨著時間流逝，股價跌勢趨緩，朝平盤靠攏。

晶圓代工2哥聯電昨召開法說會，第四季營收創高，產能利用率回升，但獲利季減33%，法人認為，聯電法說會內容僅是符合預期，沒有太大量點，加上近日股價已大漲逾25%，因此，今日股價呈現大幅回挫現象。聯電早盤打入跌停價68.4元，仍有超過1.8萬張排隊搶賣。截至10:20左右，成交量已逾24.5萬張。

