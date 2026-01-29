台股早盤創高後翻黑跌逾300點 台積電跌20元
台股今天（29日）開高，早盤最高來到32996點，上漲192點，創歷史新高，隨後由紅翻黑，最低來到32488點，跌逾300點。權王台積電早盤上漲15元至1835元，創新天價後也翻黑，最低跌20元至1800元。
觀察其他權值股，鴻海上漲0.5元，為226元；聯發科早盤上漲10元，為1790元；台達電開高走低，於平盤附近震盪。
電子類股指數上漲0.65%、金融類股指數下跌0.33%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.69%。
（責任主編：莊儱宇）
