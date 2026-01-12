台股早盤勁揚近400點創新高 台積電平歷史最高價

台股加權指數近日在台積電帶頭上攻下，一舉衝破3萬點大關。對此，前行政院副院長施俊吉在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時表示，台積電現在的股東不斷增加，根據最新資料，在全台約1300萬個開戶人口中，台積電目前約有187萬名股東，其中有約140萬戶是零股投資人，另外有37萬戶持股不超過5張，也就是說，零股與5張以下的股民合計高達177萬人，然而，真......

