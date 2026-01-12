台股早盤勁揚近400點至30681點創史高 台積電漲至1705元追平紀錄

台股週一早盤最高漲近400點至30681點，刷新上週創下的盤中史高紀錄。廖瑞祥攝



美股主要指數9日收漲，台積電ADR上揚1.77%。台股今日（1/12）早盤開高，以30472點開出，最高漲近400點至30681.99點，刷新上週創下的盤中史高紀錄。台積電最高漲至1705元，追平史高。截至10:05左右，台股成交量已超過2800億元。

美國最高法院未對總統川普關稅措施做出裁決，美股4大指數上週五收漲。道瓊工業指數上漲237.96點，以49504.07點作收，漲幅0.48%。標普500指數上漲44.82點，收在6966.28點，漲幅0.65%。那斯達克指數上揚191.33點，以23671.35點作收，漲幅0.81%。費城半導體指數勁揚202.68點，收在23671.35點，漲幅2.73%。

廣告 廣告

台積電上週五公布2025年營收逾新台幣3.8兆元，年增31.6%，成為史上業績最佳的一年。第四季營收約1.4兆元，年增20.45%，也是史上最強單季。

台積電早盤以1700元整數開出，開盤沒多久就漲至1705元，追平盤中史高，早盤最低則為1690元，股價持續在高檔震盪，截至9:40左右，成交量已超過8千張。

主要權值股漲跌互見，台達電、聯電漲逾2%，日月光投控漲逾5%表現強勢，聯發科漲逾1%，中信金亦小漲。但廣達、緯穎跌逾1%，鴻海、富邦金、國泰金小挫；中華電平盤震盪。

多檔記憶體股今日繼續「關禁閉」，股價仍上揚，群聯漲近8%，南亞科、旺宏漲近半根，華邦電、力積電、鈺創、威剛漲逾3%。

更多太報報導

【台積電法說前哨站】外資估明年營收突破6兆、EPS上看100元！8大重點一次看

台股收盤小挫71點收30288點！周線勁揚近千點 台積電跌5元收1680元

史上最狂單季／台積電第四季營收突破1兆元！年增20%超越財測高標