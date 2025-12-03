台股早盤勁揚逾280 點 台積電強彈、AI族群走堅 法人:量能是否放大成關鍵

美股勁揚帶動台股今（12/3 ）開盤走強。資料照



美股勁揚帶動台股今（12/3 ）開盤走強，激勵台股早盤一度大漲 283.4 點，最高來到 27,847.67 點。權王台積電強勢推升大盤，早盤最高 1,450 元，上漲 20 元、漲幅約 1.4%。外資與法人認為，美國降息預期回升至約八成，使科技股投資氣氛大幅回暖，預期仍對台股具正向挹注，目前技術面有利大盤，但量能仍是能否續攻的關鍵變數。

美股週二強勢反彈，四大指數全面上漲，其中道瓊上漲 185 點、標普 500 指數上漲 0.25%，那指漲 0.59%，費半更強漲 1.84%。輝達（NVIDIA）上漲 0.86%，收 181.46 美元；台積電 ADR 收 292.09 美元、漲 1.53%；英特爾（Intel）勁揚 8.65%，半導體類股全面回溫。

台股今日在美股強勢帶動下表現亮眼，但法人一致提醒，若成交量遲遲無法站上 5,000 億元，指數短線雖能上攻，漲勢恐難延續，市場將密切觀察外資動向及台積電後續走勢是否續強。

台積電今天早盤最高 1,450 元，上漲 20 元、漲幅約 1.4%，帶動電子權值股今天同步走揚，鴻海漲逾 2%，台達電、日月光投控分別上漲逾 1%，南亞科則在震盪整理。AI 伺服器族群廣達、緯創、緯穎走勢穩健，成為盤面支撐力量。台達電盤中一度攻上千元，最高觸及1005元，但不久又震盪回到平盤989元價位。

法人指出，台股近期技術面有利，但「量能」始終未突破5,000 億元大關，成為多頭上攻的最大觀察點。今日盤勢可關注三大焦點，若成交量放大，有利挑戰 28,000 點整數關卡。大型權值股（台積電、鴻海等）能否持續穩盤；外資過去兩週買超力道減弱，若回頭加碼，將再度強化多頭氣勢。

在個股焦點方面，台積電（2330）傳出明年CoWoS再擴產 20%～30%，月產能可望達 12.5 萬片，新增產能幾被輝達、博通包下，凸顯 AI GPU 與 AI ASIC 需求強勁，日月光、Amkor、力成等封測廠也有望承接外溢訂單。

南亞科（2408）昨公告10月自結獲利 20.39 億元，單月 EPS 0.66 元、優於市場預期，獲利甚至超越第三季整季表現。法人分析指出，目前DRAM 供需吃緊，客戶積極拉貨，使 ASP（均價）第四季估季增逾 40%， 若報價優於預期，Q4 獲利有望持續向上挑戰。

國票投顧則指出，Google Gemini 3 啟動自研 ASIC 新浪潮，代表未來 AI 運算不再僅仰賴 NVIDIA GPU，TPU 供應鏈將迎來新一輪成長，預期台股短線震盪，但降息預期仍利於科技股中期向上。建議近期若回檔將是 Google TPU / ASIC 供應鏈 的布局機會。

