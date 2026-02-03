台股早盤勁揚669點 收復32000點 台積電漲45元
美股收盤勁揚，台積電ADR收漲3.27%，台指期夜盤大漲625點，台股今天（3日）開盤強勁反彈，重返32000點，早盤最高32293.83點，大漲669.8點，收復10日線約32060點。權王台積電早盤最高1810元，漲45元，漲幅2.55%，市值暴增新台幣逾1.16兆元，逼近47兆元。
其他電子權值台達電、聯發科、鴻海漲逾1%，日月光投控勁揚逾4%，記憶體族群南亞科、華邦電、旺宏擺脫2日大跌陰霾，早盤反彈。
證券法人指出，台股2日股匯雙殺，但中長期多方架構未變，人工智慧AI產業供應鏈基本面持續強勁，AI相關族群展望持續樂觀。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
台積電漲45元 台股早盤大漲669點收復32000點
（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美股收盤勁揚，台積電ADR收漲3.27%，台指期夜盤大漲625點，台股今天開盤強勁反彈，重返32000點，早盤最高32293.83點，大漲669.8點，收復10日線約32060點。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
費半跌近4%！台股剉咧等 專家指周一操作方向
受到美國聯準會（Fed）提名新人選利空影響，華爾街股市30日震盪走低，四大指數全面收黑。台積電ADR下跌8.99美元、跌幅2.65％，市場預期將拖累台股科技族群，明（2）日補跌壓力升高。
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
體感貧窮⋯八成民眾吃不到經濟果實 高低薪產業M型化趨勢加劇
去年在AI加持下，台灣經濟成長率飆上8.63%，創15年來最佳表現；而台股繼去年狂飆近6000點，今年一開年即站上3萬點大關。經濟數據雖亮眼，多數民眾卻無感，進一步解析數據，資通訊、電子零組件占出口比重集中度愈來愈高，約12%就業人口撐起台灣高速經濟成長，高薪行業人口不到20%，意即逾八成的民眾享受不到經濟果實。
【懶人包】2026白沙屯「粉紅超跑」媽祖4/12起轎 8天7夜進香日程、報名時間一次看
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」2026年徒步前往雲林北港朝天宮進香期程正式敲定，拱天宮今天（2日）中午依循傳統舉行擲筊擇日儀式，在值年爐主擲出三聖筊，確認將於4月1
賴清德9:30舉行記者會 說明台美經濟繁榮夥伴對話進展
總統賴清德今天（3日）上午9時30分至10時10分將在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，總統賴清德、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫等人將出席，對外說明台美合作進展及後續推動方向。
金屬市場史詩級屠殺 彭博揭罪魁禍首是中國
全球貴金屬市場於美東時間1月30日經歷史詩級崩盤，白銀暴跌26%、黃金重挫9%。此波「史上最瘋狂行情」導因於美國總統川普提名華許擔任聯準會主席，激勵美元走強，以及亞洲投資人獲利了結。此前，市場在中國投機資金推動下，金價一度衝上每盎司5595美元天價。交易員形容此次崩跌為「拋物線式」走勢，中國投資者是推升與拋售的主要力量。儘管市場血洗，部分分析認為農曆春節買氣有望帶來轉機，尤其黃金實體市場已見逢低買盤，後續走勢將取決於中國在節慶期間的實質購買力。
川普發文宣布 美國課印度對等關稅將自25%降至18%
（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普今天在社群平台發文表示，印度總理莫迪已同意停止向俄羅斯採購原油，他將把對印度商品課徵的對等關稅，自25%降至18%。
陷入一片尷尬...川普玩笑點名「加拿大格陵蘭入美國第51、52州」
華盛頓郵報報導，美國總統川普日前首度出席華府老牌俱樂部「苜蓿草俱樂部」年度晚宴，他在台上致詞時頻頻嘲諷政治對手，不避諱拿...
袁惟仁辭世！兒女發文道別 袁義揭逃避7年心境：算是扯平了吧
「小胖老師」袁惟仁今（2）日辭世，享年57歲，消息曝光引起許多親友趕到不捨，兒子袁義、女兒袁融晚間也分別po文跟爸爸道別，袁義提到這幾年逃避的心境，「像這7年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
柯文哲南征？鄭麗文：別讓民進黨漁翁得利即可
民眾黨前主席柯文哲指藍「玻璃心」持續發酵，外界認為恐影響藍白合。國民黨主席鄭麗文昨接受本報專訪時直言「我們是挺玻璃心的」...
日青森暴風雪…探針卡、碳化矽恐斷鏈 相關台系鏈轉單來了
日本青森縣正遭逢40年來最嚴重暴風雪侵襲，衝擊探針卡、碳化矽這兩大半導體關鍵耗材／元件供應，尤其AI需求大好，導致探針卡...
快訊／小胖袁惟仁過世！享年57歲 二姊發文證實
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導華語樂壇傳出令人遺憾的噩耗，知名音樂人「小胖老師」袁惟仁於今（2）日傳出過世消息。其二姐袁藹珍隨即透過社群向親友...
台股反彈狂飆669點「重返3萬2」 台積電漲45元至1810元
週一美股四大指數全面收紅，台股今（3）天也不同於昨日疲弱表現，開盤上漲113.63點，以31737.66點開出，漲幅0.36%，且隨後漲勢不斷擴大，早盤一度狂飆669.80點來到32293.83點，再
海鯤號試潛敏感時刻！ 南部海域直擊兩岸軍艦對峙
我國海鯤號日前潛艦試航，海峽中線卻有澎湖漁民直擊，在這期間兩岸軍艦相互對峙，一前一後追逐的狀況，不只時機敏感，位置又接近台灣南部海域，也就是海鯤號的試潛區域，我國噸位最大軍艦蘇澳號也採取「伴隨」政策，...
聯合國財務爆危機！川普：「來找我」幾分鐘就收到支票
針對聯合國面臨財政崩潰的危機，美國總統川普表示，自己有能力讓聯合國成員繳納積欠的會費。然而，當被問及美國是否會繳清積欠這個國際組織的數十億美元債務時，他卻拒絕回應。在與政治新聞網站Politico的簡短通話中，川普將自己塑造為解決財政崩潰危機的高手，聲稱他向北大西洋公約組織（NATO）成員國討債，「
開盤／多頭強勢回歸！開盤狂飆逾600點！
今（3）日台股開盤展現強勁的多頭氣勢，在權值股與題材股同步發力下，指數跳空開高走高，開盤僅數分鐘，加權股價指數即大漲 636.06 點，漲幅達 2.01%，來到 32260.09 點的高位；櫃買指數表現更為強勁，上漲 6.78 點，漲幅 2.3%，報 301.10 點；台指期近月合約更是大漲 704 點，來到 32320 點，顯示市場對於後市看法極度樂觀，資金行情正熱烈上演。