台股早盤勁揚669點 收復32000點 台積電漲45元

全球貴金屬市場於美東時間1月30日經歷史詩級崩盤，白銀暴跌26%、黃金重挫9%。此波「史上最瘋狂行情」導因於美國總統川普提名華許擔任聯準會主席，激勵美元走強，以及亞洲投資人獲利了結。此前，市場在中國投機資金推動下，金價一度衝上每盎司5595美元天價。交易員形容此次崩跌為「拋物線式」走勢，中國投資者是推升與拋售的主要力量。儘管市場血洗，部分分析認為農曆春節買氣有望帶來轉機，尤其黃金實體市場已見逢低買盤，後續走勢將取決於中國在節慶期間的實質購買力。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 30 則留言