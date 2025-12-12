台股早盤反彈漲逾200點 台積電漲5元開1475元

聯準會（Fed）宣布降息1碼，道瓊指數創下新高，不過受到甲骨文財報影響，科技類股被拖累，美股四大指數漲跌互見。台股今（12）日開盤上漲72.79點，以28097.54點開出，早盤開高震盪，一度漲逾200點，指數最高觸及28272.06點。

權值股方面，護國神山台積電（2330）上漲5元來到1475元，暫報1480元；鴻海（2317）上漲1元至227元，暫報226.5元；聯發科（2454）下跌5元至1390元，暫報1380元；台達電（2308）上則維持平盤，以945元開出，暫報939元。

責任編輯／馮康蕙

