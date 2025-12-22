台股早盤大漲446點 攻回2萬8千點 台積電開高1465元

22日台股跳高開出，在台積電開高1465元之下，台股早盤一度大漲446點。（攝影／鄭國強）

台股跳高開出，早盤大漲444點，一度來到28140點，台積電跳高35元以1465元開出，最高一度到1470元，記憶體、矽光子、塑化族群，富邦金、國泰金、中信金等金控三頭馬也全面上漲。

台股早盤一度大漲446點，記憶體族群依舊火燙

台積電開高之後便在1465元上下震盪，鴻海（2317）維持約1.1％漲幅，在224元上下震盪，台達電（2308）開在平盤911元，早盤上漲9元，在920元上下整理，聯發科（2454）開高1430元，但9點20分不到回到1415元上下整理。

記憶體族群仍相當火熱，股民不斷湧入，力積電（6770）開高後一度漲停40.45元，之後在7％到9％漲幅之間震盪。南亞科（2408）開高10元，以184元開出，一度飆到186元，隨後獲利了結賣壓湧出，股價在9點半時回到180元附近。

AI伺服器股價小漲，緯穎9點半後突然翻黑

旺宏（2337）盤中大漲4.85％，來到38.9元附近。華邦電（2344）早盤最高75元，盤中漲幅回到3.37％附近，不到9點半股價回到73元上下，創見（2451）也是開高，最高大漲到41元，隨後回到40.6元附近。

AI伺服器族群廣達（2382）股價走勢平穩，維持在小漲1.13％、268元附近整理，緯穎也是小漲0.7％左右，股價在4315元上下整理，但在9點半後突然翻黑，變成跌15元。緯創上漲1.39％，股價在145.5元附近。

矽光子族群活躍，BBU不斷電股好像斷電了

矽光子族群也相當火燙，波若威（3163）363元跳高開出，漲2.82％，汎銓（6830）以169元跳高開出，漲3.9％，華星光（4979）更跳高9元的250開出，一度攻上256元，大漲14元，接著獲利了結賣壓出籠，漲幅收斂。

意外的是，不斷電BBU股卻休息，ASE-KY（6781）、順達（3211）、系統電（5309）都在平盤上下整理或小跌，尤其ASE-KY開盤上漲25元，來到1355元，不到9點半就回到平盤、甚至小跌5元，來到1325元。

