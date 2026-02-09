台股早盤大漲880點 IC設計聯發科、IC製造台積電、IC封測日月光領軍上漲

日月光股價創歷史新高來到328元，台積電盤中大漲50元、聯發科重回1800元，台股9日大漲880點，台股大漲的動力來自IC設計、製造、封測三大指標股。（圖片來源／信傳媒資料庫）

美股上週大漲1千點、日股受到高市早苗大勝，日經指數9日大漲3千點，台股受到激勵，9日以31,956.21點開出，早盤最高一度上漲逾880點、衝上32,666.05點，之後在3萬2千5百多點上下震盪。

帶頭大漲的是「護國神山」台積電，以跳高50元的1830元開出，直接挑戰上次高點1835元，聯發科盤中也大漲5.5％，攻上1810元，日月光盤中也大漲7.7％，攻上328元的歷史新高價位，這三檔也是貢獻台股大漲8百點的主要漲幅。

廣告 廣告

日月光盤中股價創新高，IC上中下游指標股都漲

等於台股指數靠晶片上游IC設計的聯發科、IC製造的台積電以及IC封測的日月光所帶動。

台積電的大漲也激勵了晶圓代工個股，世界先進一度大漲8％，盤中最高到130元，離漲停僅一步之遙，聯電盤中也有近4％漲幅，盤中最高到64.3元。

IC封測除了日月光，欣銓盤中則大漲6.64％、9.5元，來到152.5元，中華精測盤中大漲7.43％、275元，來到3975元，京元電盤中也大漲4.4％、12.5元，來到296元，力成盤中上漲2.29％、7元，來到246.5元。

記憶體三檔盤中漲停，台化盤中亮燈漲停

記憶體股更有三檔在盤中亮燈漲停，華邦電一度漲停在107.5元、旺宏數次漲停在88.8元，鈺創也漲停在57.5元。力積電則在超過5％漲幅、67元上下震盪，似乎隨時要上攻。

台股上漲的另一個「背後推手」要算金融股，漲幅第一的是凱基金的大漲3.83％，來到19元，富邦金、國泰金、中信金三家盤中漲幅都超過1.36％，國泰金更上漲2.51％，來到77.7元。

台化罕見盤中漲停鎖死，股價來到42.95元，帶動南亞大漲8.57％，來到79.8元。還有台塑、台塑化盤中都有3.5％漲幅，台塑來到47.35元。台塑化來到50.3元。

(原始連結)





更多信傳媒報導

日本首相高市率自民黨單獨拿下眾院2/3席次 日股狂漲逾3000點創新高

高市早苗史詩級大勝 民進黨一片振奮激喊「台日共同體」攜手應對區域挑戰

郭國文: 高市早苗正走向成為一位有實力的安倍路線實踐者

