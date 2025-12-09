台股早盤平盤震盪！台積電重登1500元 記憶體、矽光子族群續飆

台股週二早盤攀上1個多月以來高點，但指數攀高後隨即下挫。廖瑞祥攝



美國公債殖利率走揚，投資人觀望本週將公布的Fed利率決策，美股主要指數收跌。美國總統川普週一表示，允許輝達H200晶片出口中國，輝達股價上漲1.73%，台積電ADR上漲2.4%。台股今日（12/9）早盤小幅開高，最高漲87點至28390點，攀上1個多月以來高點，但指數攀高後隨即下挫，最低翻黑跌近百點至28208點，隨後於平盤附近震盪。

道瓊工業指數週一下挫215.67點，收47739.32點，跌幅0.45%。標準普爾指數小跌23.89點，以6846.51點作收，跌幅0.35%。那斯達克指數小挫32.23點，收23545.90點，跌幅0.14%。費城半導體指數揚升80.38點，以7375.22點作收，漲幅1.10%。

權王台積電今以平盤價1495元開出，開盤不久即衝上1500元大關，自11/4後，再度回到1500元之上。但開盤僅3分鐘，股價隨即變臉翻黑，早盤最低跌10元至1485元。

主要權值股漲跌互見，鴻海、富邦金、中信金小漲，日月光投控漲逾1%，智邦漲逾4%，表現出色。但台達電、緯穎、聯電跌逾1%，聯發科、國泰金、兆豐金小挫；廣達、中華電於平盤震盪。

記憶體族群近日又迎來一波漲幅，南亞科今開盤漲至165元，隨後翻黑跌至159.5元，跌幅逾2%，目前仍被列為處置股。華邦電則被列入注意股，今開盤衝至71.3元，早盤最低跌至67.6元，隨後於平盤附近震盪。旺宏、力積電漲逾2%，鈺創則漲逾3.5%。

矽光子族群今日狂飆，波若威奔至359.5元，股價亮燈漲停，訊芯-KY、華星光漲逾半根，聯亞、光聖漲逾3%，聯鈞、前鼎、上詮、眾達-KY小漲。

此外，老牌IC設計廠威盛、化合物晶圓代工廠穩懋亦狂飆1根。還有半導體設備廠、測試介面廠如穎崴、漢唐、旺矽、欣興、均華等皆漲逾3%。

