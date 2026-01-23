台股早盤攻上32000點 漲近300點續創歷史新高

【時報-台北電】樂觀情緒延續，美股四大指數續漲，台積電ADR上漲0.38%。台積電(2330)今日開高10元至1770元，台股開高走高，漲逾200點，一舉突破32000點並且再創新高紀錄。 台積電、台達電(2308)等電子權值股續強勢，加上南亞科(2408)等四檔記憶體股今日解禁出關，引領多頭。台股早盤開高並再創盤中歷史新高，最高漲296點至32042.44點，再創下歷史新高點紀錄。聯發科(2454)今日接棒強攻，盤中觸及漲停，成為挹注今日指數創新高的最大功臣。台積電及鴻海(2317)亦聯袂走穩上揚，電子三王表態支撐指數盤堅。 國票投顧表示，前一日台股雖在新天量之下大跌500點，所幸在政經情勢緩和下，指數有望再次將大量低點翻轉成強勁支撐，此外觀察本週台指期月結算過後，外資空單新倉僅24000餘口左右，較結算前大減，顯示外資對後市看法相對正向，台股高檔格局應不易改變。 凱基投顧表示，周四大盤開高走高，並再創歷史新高，技術面化解前一日大量長黑所引發短線回檔的疑慮，另外，盤面一些弱勢族群也紛紛展開反彈，在良性輪動架構中，有利波段多頭延續；不過，大盤上檔逼近3萬2整數大關，預期短線不少個股將會

時報資訊 ・ 31 分鐘前 ・ 發表留言