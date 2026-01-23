台股早盤攻上32000點 漲近300點續創歷史新高
台指期夜盤終場首次站上32000點，台股今天（23日）開盤持續走揚，早盤最高32042.44點，上漲296.36點，再創歷史新高。
權王台積電早盤最高1770元，漲幅0.56%；權后台達電早盤持續攻高，上漲1.2%。
其他電子權值股鴻海、日月光投控漲逾1%，聯發科則大漲逾9%。
證券法人指出，外資空單新倉減至2萬4000多口，顯示外資對台股後市看法相對正向，台股技術面維持強勢，短線預期高檔震盪盤堅，高檔格局不易改變。
