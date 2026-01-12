台股早盤漲近400點再飆新高 台積電追平1705元天價

美股上週五延續多頭氣勢，在晶片股全面走強帶動下，四大指數全面收紅，帶動今（12）日台股開盤漲183.74點，以30472.70點開出，漲幅0.61％，隨後指數更大漲393.03點，早盤最高衝到30681.99點，再度創下歷史新高。

權值股方面，護國神山台積電（2330）開盤漲20元至1700元，一度追平1705元天價；鴻海（2317）漲2.5元至233元，暫報230.5元；聯發科（2454）漲25元至1445元，暫報1430元；台達電（2308）漲25元至1040元，暫報1045元。

責任編輯／馮康蕙

