台股早盤漲近400點 台積電開高20元至1430元

比特幣於12月第一個交易日暴跌逾6%，對美國股市形成壓力，加上製造業持續低迷，週一美股四大指數終場全面收黑。不過台股大盤今（2）日未受影響，開盤大漲207.82點，以27550.35點開出，漲幅0.76％，隨後更擴大上漲近400點，早盤一度觸及27741.89點，指數持續走高。

權值股方面，護國神山台積電（2330）開盤上漲20元來到1430元，隨後漲勢擴大，暫報1435元；鴻海（2317）則下跌1.5元至220.5元，暫報223元；聯發科（2454）維持平盤1445元，暫報1435元。

