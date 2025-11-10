台股早盤漲逾200點站上27800點 台積電上漲15元
台股今天（10日）早盤上漲逾200點，重回月線之上，站上27800點，最高來到27889.57點，權王台積電領漲，早盤上漲15元至1475元。
鴻海上漲4元至248元，聯發科下跌10元至1250元，隨後於平盤附近震盪，廣達上漲4.5元至291.5元。
電子類股指數上漲約1.09%、金融類股指數上漲0.33%，代表中小型股票的櫃買指數翻黑。
其他人也在看
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下一座護國神山？謝金河讚「他」推動亞洲資產管理中心：接下來要把市值拉高
台灣擁有雄厚的民間儲蓄、健全的金融體系，以及強大的科技產業，財信傳媒董事長謝金河指出，接下來銀行業要努力的是把市值拉高，台積電市值跑到1.5兆美元、鴻海到1110億美元、台達電到828億美元，都有征戰全球的實力。謝金河今日臉書以「亞洲資產管理中心必須打通任督二脈」為題發文表示，金管會主委彭金隆任內最重要的政策，讓台灣成為亞洲資產管理中心，高雄專區已經揭牌運作......風傳媒 ・ 1 天前
華邦電股價飆！DRAM報價漲勢延燒、小摩狂升目標價到「這數字 」 法人瘋喊：撐起下一波記憶體榮景
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體市場全面升溫，華邦電（2344）正站在浪頭上。自11月4日重新列為處置股後，雖然交易稍有降溫，但股價仍強勢上攻，一週...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
MSCI季度權重調整出爐 美國CPI數據與科技財報來襲 法說接力登場 AI展望牽動台股年底行情｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在MSCI季度權重調整出爐，台股權重上調外資可望回流；美國CPI數據與科技財報來襲，台股投資人宜密切關注；以及月底111家法說接力登場，AI展望牽動台股年底行情。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
黃仁勳再點火！輝達財報倒數登場 「15檔概念股」狂飆、勤誠飆近一倍成AI最大贏家
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI教父黃仁勳一來台，就讓市場瞬間燃起熱潮。美國時間本月19日，輝達（NVIDIA）將公布最新財報，法人與投資人早已摩拳擦掌...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
前三季獲利年減229%！國家隊輸血這檔1.2萬張「狂買一整週」 撒75億砸向台積電
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股上週（11/03～11/07）收在27,651.41點，週跌581.94點、跌幅2.06%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股買超方面...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
台股記憶體7檔熱門 下車訊號看過來
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股本週受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過整體而言，台股有AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
搶救179萬哭癱股民！「國家隊」斥資近25億援助0050 另掃貨這4檔主動式ETF逾9.1萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股上周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。根據「玩股網」資...FTNN新聞網 ・ 1 天前
威剛前10月營收416.35億超越去年全年 努力支援記憶體客戶需求
【記者呂承哲／台北報導】記憶體模組大廠威剛科技（3260）公告2025年10月合併營收為44.63億元，月減14.9%、年增30.87%，其中，DRAM營收比重為54.61%，SSD占比為33.2%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.19 %。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
AI熱潮恐迎斷崖式40%回調！墨比爾斯：估值過熱、資本開支失速在即
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯(Mark Mobius)直指，AI類股估值已逼近風險臨界點，主流龍頭若出現30%至40%的深度回檔並不意外。但他同時強調，長期趨勢不變，真正的風險在於投資節奏與資本開支過度前傾，一旦回調落地，反而將釋放中長線布局良機。墨比爾斯點出兩大隱憂，第一，AI敘事推升估值中樞過快，與基本面現金流轉化仍有落差；第二，科技巨頭為搶灘算力與數據中心的重資本支出正逼近可持續極限，若投報率不及預期，市場將以估值壓縮消化過熱。他直言，「我說的修正，是30%、甚至40%的下跌。」即便如此，他並未轉空長線結論。墨比爾斯表示，AI為跨世代平台創新，跌勢多半屬於景氣與估值循環的調整，而非結構性終結；真正的關鍵在於投資人是否準備好「先承壓、再承接」：當市場情緒逆轉、籌碼洗牌完成時，應以紀律方式逢低吸納具現金流、護城河與定價權的核心資產。他直言，若AI龍頭回落30%至40%，他會「大膽買進」。他看好「美股高估值消化」與「新興市場補漲」兩條主線並行。年內以來，新興市場股票表現相對亮眼，資金在估值與成長性的權衡下，開始自高波動科技標的回流至產能重整、供應鏈在地財訊快報 ・ 2 小時前
慘遭踢出MSCI成分股！外資、投信、自營商聯手下殺「這檔」…提款11.3億元 「它」創新高也被賣
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導上週（11月3日至11月7日）整體跌581.94點，跌幅2.06%，三大法人合計賣超1297.81億元，觀察上週三大法人賣超個股前十名，集...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
179萬股民哭癱！外資爆砍0050逾26萬張 百萬國民ETF全挨刀失血203億
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。證交所公布籌碼動...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電3奈米進入「量產黃金期」！月產能達16萬片 全因這客戶瘋狂下單
台積電今年第3季財報顯示，3奈米製程收入達營收占比23%，超越5奈米的高峰，正式成為主力製程。科技媒體《Wccftech》報導指出，雖然台積電2奈米製程也正快速起飛，2026年的兩座台灣廠區的2奈米產能已被訂光，但3奈米已邁入量產的「黃金時期」。報導指出，推動台積電3奈米產能的主要動力，並非來自蘋果（Apple），而是輝達（NVIDIA）。輝達目前每月向台......風傳媒 ・ 10 小時前
醫師夫妻十年存款300萬！年燒70萬繳人情保單、兩兒才藝課快破百萬…不想70歲退休，4招提升「儲蓄率」
日前一位執業十年的主治醫師接受訪問時坦言，夫妻倆都是醫師，收入不錯，卻始終存不到錢。十年下來，存款僅三百萬——與外界對「高薪醫師」的想像落差極大。理財顧問雨果指出，這並非個案。「賺得多，花得更多」是高收入族常見的財務陷阱。尤其在教育支出上更捨得投入：兩個孩子就讀私立雙語小學、上才藝課、參加營隊，一年花費近九十萬，儲蓄率自然跟不上收入成長。你有類似困擾嗎？雨果提醒，真正的財務穩定，不在於「賺多少」，而在於「能留下多少」。他也靠提出四個實用解方，幫助高收入族擺脫「月光」困境……幸福熟齡 ・ 1 天前
儲備現金飆至11兆！財經作家曝巴菲特「不跟AI潮關鍵」：2方向值得借鏡
波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長、「股神」巴菲特將在今（2025）年底卸任執行長一職。交棒前夕，波克夏第三季度，現金儲備飆升至3817億美元，創下歷史新高，顯示對市場仍保持高度謹慎。財經作家游庭皓於節目《財經風向球》分析此次操作，認為波克夏長年交易邏輯是標準的「左側交易者」，只要股市未進入熊市，就不會買股票。游庭皓表示，美國股市......風傳媒 ・ 10 小時前
美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒
美國聯準會10月份正式結束量化緊縮階段，並一如預期地再降一碼，市場則認為更該關注的是聯準會主席鮑爾將卸任，新主席會不會更願意回應川普，這可能會對美元走勢有更強大的影響，而台灣出口業者，面對美國關稅衝擊和匯率波動，又該如何找到機會、趨吉避凶，專家們如何看待美元長期趨勢，來看TVBS深度特寫報導TVBS新聞網 ・ 1 天前
台股盤前／美股連跌那指週慘摔3%！政府關門陰霾未散 台股開盤恐再測低
美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）週五（7）日提出重新開放政府協議計畫，市場一度燃起希望，但科技股持續遭到拋售，美股四大指數最終仍漲跌互見，那指上週重挫約3%，創下自4月以來最慘單周表現。道瓊指數小漲74.8點，收46,987.10點；標普500指數上漲8.48點，漲幅0.13%；那斯達克指數下跌49.45點、跌0.21%，收23,004.54點；費城半導體指數續跌1.01%，三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
普發1萬怎麼領最賺？15家銀行加碼懶人包！最高爽拿12萬、抽iPhone17、多領800元
全民普發1萬元現金即將入袋！除了政府給的大紅包，各大銀行也磨刀霍霍，祭出超狂加碼戰。想知道錢存哪家、怎麼領最划算？《健康2.0》彙整15家銀行優惠，從直接入帳抽11萬現金，到ATM領現抽iPhone1健康2.0 ・ 1 天前
「美國恐迎來最大惡夢！」郭正亮指這國貨幣爆發性成長：全球公司開始減持美元
隨著中美競爭加劇和地緣政治風險升溫，中國開始積極加快「去美元化」速度，2023年3月人民幣占中國對外貿易份額已首度超過美元。對此，前立委郭正亮在個人YT節目《亮子力學》表示，未來人民幣在貿易、國際支付的使用勢必會爆發性成長，人民幣的逐漸崛起，恐成為美國最大的惡夢。郭正亮指出，中國物流公司「京東物流」宣布未來5年將採購300萬台機器人、100萬台無人車及10萬......風傳媒 ・ 1 天前
股價週漲近13%！三大法人重砸16億搶貨這「記憶體大廠」 中工也獲掃1.9萬張入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股上週（11/3～11/7）收在27,651.41點，週跌581.94點、跌幅2.06%，根據證交所籌碼動向，三大法人週賣超1297.81億元。觀察...FTNN新聞網 ・ 11 小時前