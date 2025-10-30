台股早盤漲逾200點續創新高！ 台積電衝上1520元新天價

美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，但主席鮑爾（Jerome Powell）放鷹淡化12月再度降息的可能性，美股四大指數終場漲跌互見，其中，AI股受到川習會可能解禁輝達AI晶片進入中國市場的激勵，強勢上揚，台積電ADR漲1.18%，帶動台股今（30）天開高走高，開盤上漲55.5點，以28,350.24點開出，隨後再上攻、漲逾200點，來到28527.68點續創新高。

台積電（2330）開盤上漲10元，1,515元開出，早盤漲至1520元，也再創下新高價。



責任編輯／陳盈真





