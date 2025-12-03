台股早盤漲逾200點 台積電漲20元至1450元

美國聯準會（Fed）12月降息機率拉升，週二美股四大指數全面走升，帶動台股今（3）日開盤小漲41.36點，以27605.63點開出，且在小幅開高後漲勢擴大，早盤一度上漲283.4點，最高觸及27847.67點。

權值股方面，護國神山台積電（2330）開盤上漲10元來到1440元，盤中最高1450元，暫報1435元；鴻海（2317）則上漲3元至225元，暫報228.5元；聯發科（2454）下跌10元至1405元，暫報1420元。

